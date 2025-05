Gusmeroli replica a Impronta Civica: "Una palestra in muratura sarebbe costata 3 milioni"

A replicare ai rilievi della minoranza sulla costruzione di una tensostruttura con finalità sportive (LEGGI QUI) è il primo cittadino di Arona Alberto Gusmeroli.

Le parole di Gusmeroli

"Prima di optare per la tensostruttura - ha detto Gusmeroli - abbiamo valutato anche il progetto di una palestra in muratura con caratteristiche nZeb. sarebbe costata oltre 3 milioni di euro. La differenza nel costo di gestione è di appena 12 mila euro all’anno più favorevole per la palestra in muratura, quindi abbastanza ininfluente. Noi non abbiamo a disposizione 3 milioni, e ciò significa che per realizzare la palestra avremmo dovuto sottoscrivere un mutuo, indebitando anche le future Amministrazioni, o rinunciando a fare tutte le opere che stiamo mettendo in cantiere e che erano contenute nel nostro programma.

I predecessori di Impronta Civica al governo della città (Gusmeroli si riferisce alla giunta Catapano, ndr) tirarono giù il palestrone di piazzale Barberis per farci dei parcheggi e ora ci vengono a fare lezioni su questo tema. La verità è che non abbiamo bisogno di una seconda palestra: ne abbiamo già una. Le società sportive ci hanno chiesto un altro campo di allenamento, ed è esattamente quello che faremo».