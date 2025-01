Gusmeroli: "In arrivo 150mila euro per le piccole opere di novarese e Vco"

In manovra di Bilancio viene data la possibilità ad ogni Deputato di impegnare 150.000 euro come si ritiene opportuno a favore dei propri territori.

La destinazione della somma

"Essendo eletto nel collegio Novara e Vco credo sia corretto non destinarli tutti ad Arona ma “simbolicamente” ai due territori - fa sapere l'Onorevole Alberto Gusmeroli - Sento il bravissimo Sindaco di Novara e mi segnala un nuovo parco giochi per 50.000 euro, quindi sento il bravissimo Sindaco di Macugnaga che ha subito frana e alluvione e mi segnala un parco giochi anche lui per 50.000 euro, il resto per 10.000 euro per un progetto di riqualificazione della cartellonistica e dei sentieri di San Carlo, Montrigiasco, Dagnente e Valle Vevera e 40.000 euro per riqualificare il campetto sotto la chiesa di Mercurago da destinare a chi vuole andarci a giocare liberamente come accadeva più di vent’anni anni fa con il campetto della Laica.

"Uno pensa di non avere polemiche invece la minoranza del PD polemizza e dice:

“Ma il sindaco non rappresenta tutta la Provincia di Novara e del Vco? Non era forse meglio investire quelle risorse in progetti trasversali che andassero a beneficio di tutta la Provincia? Sanità, scuola o trasporti per fare degli esempi.”

Cerco di spiegare perché

non amo le polemiche.

La cifra come si vede è piccolissima se ripartita SU DUE Province dove ci sono più di cento Comuni, si sarebbe persa in tanti rivoli, i temi proposti NON SONO FACILI E MOLTO ONEROSI come trasporti, sanità e scuole dove ci vogliono ben altre risorse.

Sinceramente non mi pento della decisione, spero di aver spiegato e andiamo avanti a lavorare … nasceranno due nuovi parchi giochi, un campetto e dei sentieri meglio evidenziati del nostro splendido territorio".