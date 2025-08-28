Attualità

Gusmeroli: "Il nuovo skatepark di Arona è una sfida vinta"

"Ai giovani bisogna dare fiducia e sono molto più bravi di ciò che molti pensano"

Arona
Pubblicato:

"Eravamo certi che sarebbe stato un successo lo skatepark nonostante le polemiche".

L'intervento del sindaco di Arona Alberto Gusmeroli

"Abbiamo sentito di tutto: non è a norma perché ci sono gli spigoli invece devono proprio esserci ma per evitare polemiche li abbiamo pure arrotondati anche se non necessario. "Vedrete i giovani lo rovineranno, non ci andrà nessuno, il CONI non lo omologherà" e invece è stato omologato e ci hanno chiesto come mai abbiamo arrotondato gli spigoli. "Come fate ad aprirlo e chiuderlo, finirà abbandonato o vandalizzato come da altre parti". Nulla di tutto ciò: ci abbiamo creduto.

Ai giovani bisogna dare fiducia e sono molto più bravi di ciò che molti pensano.
Lo aprono e chiudono l’Associazione nazionale Carabinieri, che ringrazio, lo affollano i giovani: è tutto a loro disposizione e i giovani che lo utilizzano sono davvero bravissimi.
Una sfida vinta, pure con contributo a fondo perduto dalla Regione di ben 32.896,00 euro".

