Gusmeroli: "Il nuovo skatepark di Arona è una sfida vinta"

"Ai giovani bisogna dare fiducia e sono molto più bravi di ciò che molti pensano"

"Eravamo certi che sarebbe stato un successo lo skatepark nonostante le polemiche".

L'intervento del sindaco di Arona Alberto Gusmeroli

"Abbiamo sentito di tutto: non è a norma perché ci sono gli spigoli invece devono proprio esserci ma per evitare polemiche li abbiamo pure arrotondati anche se non necessario. "Vedrete i giovani lo rovineranno, non ci andrà nessuno, il CONI non lo omologherà" e invece è stato omologato e ci hanno chiesto come mai abbiamo arrotondato gli spigoli. "Come fate ad aprirlo e chiuderlo, finirà abbandonato o vandalizzato come da altre parti". Nulla di tutto ciò: ci abbiamo creduto.

Lo aprono e chiudono l’Associazione nazionale Carabinieri, che ringrazio, lo affollano i giovani: è tutto a loro disposizione e i giovani che lo utilizzano sono davvero bravissimi.

Una sfida vinta, pure con contributo a fondo perduto dalla Regione di ben 32.896,00 euro".