Gli Amici del Lago e "ProGiovani di Lesa" ripuliscono il paese dai rifiuti

Giornata di volontariato a cura de Gli Amici del Lago e della "ProGiovani di LEsa" per ricercare e raccogliere rifiuti gettati incivilmente sul territorio di Lesa.

La giornata

Evento ufficialmente accreditato a Puliamo il Mondo/Clean Up The World rappresentato in Italia da Legambiente da oltre 30 anni, il principale evento di volontariato ambientale a livello globale in 120 paese e ha il patrocinio dell'Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP).

I volontari di Legambiente sono intervenuti sulle tre spiagge comunali, mentre i partecipanti alla giornata di volontariato sono intervenuti nell'entroterra.

Responso di Legambiente: spiagge mediamente pulite, raccolti prevalentemente i micro-frammenti di plastica portati dai venti e dalle correnti invernali, mentre i rifiuti raccolti sulle spiagge sono stati contati e classificati secondo la metodologia internazionale "Beach Litter" e poi aggregati a livello nazionale.