Gli allievi di Enaip Arona protagonisti delle Giornate FAI di Primavera

Con il Fondo Ambiente Italiano, anche quest’anno gli allievi di Enaip hanno vissuto un fine settimana all’insegna della cultura, della storia e della bellezza, contribuendo, con passione e preparazione, a guidare i visitatori alla scoperta dei tesori nascosti del Verbano Cusio Ossola.

Giornate Fai di Primavera

Un’opportunità unica per scoprire e far scoprire il patrimonio culturale del nostro territorio: gli allievi del corso Operatore Turistico vivono da protagonisti le Giornate FAI di Primavera, l’evento nazionale che apre le porte di luoghi spesso inaccessibili al grande pubblico. Luoghi solitamente chiusi al pubblico si animano con visite guidate d’eccezione, grazie anche all’impegno di studenti che vestono i panni di giovani ciceroni.

A Baveno, i futuri operatori turistici di Enaip Arona, accompagnando i visitatori alla scoperta del complesso monumentale della Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso, del Battistero di S. Giovanni e del Museo GranUm. Un’occasione speciale per valorizzare la storia e l’arte del nostro territorio attraverso il racconto appassionato delle nuove generazioni.

Per gli studenti di Enaip Arona, le Giornate FAI di Primavera rappresentano un’importante esperienza formativa, che unisce teoria e pratica, permettendo loro di sviluppare competenze fondamentali per il futuro professionale nel settore turistico.