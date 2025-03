Giovani di Enaip Arona e over60 insieme alla ri-scoperta del Tredicino

In occasione della festa patronale di Arona del 13 marzo, nel caratteristico ‘Cantinone’ della Biblioteca comunale, Enaip Arona ha rilanciato alla cittadinanza il progetto “Il Tredicino di Arona, un ponte tra generazioni e tradizione”.

L'incontro

Grande affluenza e partecipazione della comunità, molto legata storicamente all’evento simbolo della Città. L’iniziativa rientra nel progetto più grande di Turismo Attivo Intergenerazionale realizzato da Enaip Piemonte con il contributo della Regione Piemonte, per la realizzazione di interventi ed iniziative connesse all’attuazione del piano per l’invecchiamento attivo.

I protagonisti sono state due generazioni molto diverse: da un lato studenti e studentesse del corso di turismo, dall’altro un gruppo di over60. Dal loro incontro è nato un confronto su tradizioni, leggende e storie legate alla Festa del Tredicino, che ha portato alla realizzazione di un percorso di 5 tappe per la città, alla scoperta dei luoghi di questa Festa e dei frammenti di memoria delle sue tradizioni. Il percorso, ideato grazie al prezioso intervento della docente Alessandra Marchesi, è stato poi digitalizzato e reso fruibile attraverso dei QR Code.

«Questo progetto ha messo al centro le persone – ha spiegato Anna Fasoli, docente e tutor di Enaip Arona. Il gruppo di over60 ha seguito un corso di alfabetizzazione digitale, supportato dai nostri ragazzi, che a loro volta hanno avuto l’opportunità di scoprire aneddoti, rivivere ricordi e riportare alla memoria vecchie tradizioni grazie alle parole degli anziani. Mettere a confronto persone con un tale divario generazionale è stata un’opportunità reciproca di apprendimento, in cui tutti i pregiudizi sono stati abbattuti».

Se l’obiettivo finale del progetto Turismo Attivo Intergenerazionale è quello di condividere e preservare la memoria e il patrimonio culturale del territorio in cui viviamo, il valore aggiunto è stato proprio ritrovare la socialità, uscire dalle zone di comfort e mettersi a disposizione: un’occasione anche per creare nuovi legami.

«È stato davvero emozionante vedere i nostri ragazzi e le nostre ragazze relazionarsi con il gruppo di over60 in modo molto naturale, libero – continua Fasoli. Ascoltando i loro ricordi abbiamo scoperto che, negli anni, il Tredicino è stato ospitato in diversi punti della città: da qui è nato l’idea di realizzare un itinerario a tappe per Arona, che mostra anche i cambiamenti urbanistici che hanno interessato la città.»

Grazie all’agenzia Domometraggi sono stati realizzati gli otto video fruibili tramite QR Code lungo il percorso in cui si susseguono immagini d’epoca che testimoniano l’evoluzione urbana di Arona, raccontata dalle voci narranti di studenti e over60.

Un grazie particolare va alla RSA "Palladio" di Dormelletto, parte di Anni Azzurri KOS group, ente membro della partnership composta anche da Comune di Arona, Pro Loco Arona, ANPI Arona, UniTre Arona, Casa di Riposo Arona, Opera Molinari.