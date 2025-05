Giornata ecologica Arona: in 250 metri di Lido raccolti 12 sacchi di rifiuti

Sabato 10 Maggio il gruppo di minoranza di Impronta Civica ha partecipato insieme ai volontari del Circolo di Legambiente “Gli Amici del Lago APS” Verbano – Cusio – Agogna all’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale dedicandoci alla pulizia delle spiagge Aronesi.

I rifiuti trovati

"Molto interessante l’approfondita analisi condotta da Legambiente sui rifiuti raccolti sul fronte lago dell'area Lido ad Arona (Lago Maggiore).

Dalle 9:00 alle 10:30, in soli 250 metri di spiaggia, abbiamo raccolto complessivamente 12 sacchi di rifiuti. 5 di essi sono stati selezionati casualmente per l'analisi statistica, mantenendo la coerenza del protocollo Beach Litter. I rifiuti raccolti sono stati suddivisi in 8 categorie: plastica, gomma, metallo, vetro, carta, legno, tessili e prodotti chimici, con un totale di 1026 pezzi classificati.

La Plastica rappresenta il 76,12% dei rifiuti raccolti, con una predominanza di polietilene (PE) e polistirene (PS), Carta/Cartone il 4,68%, Metallo 6.63%, Vetro e Ceramica il 3.90% e legno il 4%.

Imbarazzante la situazione dell’abbandono dei rifiuti nei nostri boschi, come evidenziato dai volontari intervenuti nelle frazioni.

Insieme a Legambiente continueremo a monitorare la situazione e a sensibilizzare la comunità sull'importanza di una corretta gestione dei rifiuti e della tutela dell'ambiente.

Una giornata all’anno non risolve il problema. Benissimo la sensibilizzazione e l’educazione nelle scuole, ma l’Amministrazione deve mettere in campo iniziative, anche innovative, per ridurre la produzione di rifiuti, migliorare sempre di più la raccolta differenziata, soprattutto per i turisti, e tutelare le aree boschive e naturali".