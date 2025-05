Giornata Ecologica ad Arona: una "due giorni" dedicata alla sostenibilità ambientale

Una "due giorni" dedicata all'importanza della tutela del nostro territorio, allo scopo di sensibilizzare le persone e provare orgoglio per i propri luoghi di appartenenza.

Torna ad Arona la Giornata Ecologica prevista per il 10 maggio 2025 e una rivisitazione della tradizionale "Biciclettata in Fiore" in calendario per l'11 maggio 2025.

La Giornata Ecologica del 10 maggio sarà un evento dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione della sostenibilità ambientale e prevederà attività come la pulizia di aree pubbliche e la raccolta di rifiuti. L'Amministrazione Comunale, i cittadini, le scuole e le molteplici associazioni del territorio si uniranno per svolgere attività pratiche che contribuiranno a migliorare l'ambiente circostante, anche in prospettiva futura.

Il programma

Il ritrovo è previsto in piazzale Aldo Moro alle ore 8.30: i partecipanti, suddivisi in squadre, si muoveranno in diverse zone della città individuate per la raccolta dei rifiuti a bordo strada. Le aree interessate coinvolgeranno sia le frazioni, che le zone in prossimità del lago. I rifiuti raccolti saranno accumulati in cassoni appositamente predisposti. La giornata si concluderà in Piazzale Aldo Moro alle ore 12.30. L’obiettivo principale di questa giornata è quello di sensibilizzare la comunità sulla necessità di adottare comportamenti più responsabili verso l’ambiente, promuovendo l'adozione di abitudini sostenibili nella vita quotidiana, come la riduzione dei rifiuti e l'abbandono stesso."La Giornata Ecologica è un'occasione per fare un'azione concreta per il nostro pianeta, unendo impegno pratico e riflessione collettiva sul rispetto e la tutela dell'ambiente - spiega l'Assessore all'Istruzione, allo Spazio Pubblico e Bene Comune, Monica D'Alessandro -. E' una delle azioni di sensibilizzazione e volontariato vissute in prima persona, più semplici ed efficaci per attivare la cura del territorio da parte della cittadinanza che quotidianamente lo vive. E' un'esperienza diretta che favorisce il rapporto con la natura, dimostra concretamente l'impatto dell'uomo su di essa e costruisce comunità attraverso il lavoro di squadra. Tante saranno le novità previste per l'edizione 2025, ma verranno svelate più avanti".

Al contempo, l'Amministrazione Comunale sta anche lavorando per ideare una nuova interpretazione della tradizionale "Biciclettata in Fiore", prevista per l'11 maggio, che porterà alla scoperta dei nuovi tratti della pista ciclabile presentati per l'occasione dai ragazzi dell'Enaip. L'appuntamento per la divertente pedalata non competitiva in bicicletta abbraccerà tutta la città di Arona. "E' una bellissima tradizione aronese - conferma l'Assessore alla Cultura, allo Sport e al Turismo, Alessandra Marchesi - che desideriamo riproporre in chiave inedita e maggiormente inclusiva, al fine di promuovere anche il nuovo tratto della pista ciclabile, invogliando i partecipanti a fare una riflessione sull'importanza del territorio vissuto quotidianamente".