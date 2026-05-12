Maltempo

Forte vento sul territorio, chiuso parzialmente il corso di Arona per sicurezza

Giornata di foehn martedì 12 maggio: raffiche intense anche sul Novarese. Il sindaco Gusmeroli invita dà aggiornamenti in merito alle installazioni decorative delle farfalle

Forte vento sul territorio, chiuso parzialmente il corso di Arona per sicurezza

Arona · 12/05/2026 alle 11:30

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Martedì 12 maggio all’insegna del forte vento su gran parte del Piemonte e del Novarese. La giornata sarà più soleggiata e asciutta rispetto a quella di ieri grazie alle estese condizioni di foehn, ma le raffiche stanno creando diversi disagi, soprattutto nelle aree più esposte.

Forte vento chiuso parzialmente il corso di Arona

Proprio a causa del vento forte, ad Arona il sindaco Alberto Gusmeroli ha fatto sapere di aver chiesto alla Polizia locale la chiusura parziale o totale di corso Cavour, una delle vie principali del centro cittadino.

“Abbiamo avvisato– ha comunicato il primo cittadino –  la ditta che ha installato le farfalle di venire a controllare i fissaggi. Consigliamo a tutti fino al calare del vento di evitare il Corso”.

Il riferimento è alle colorate installazioni a forma di farfalla e delle composizioni floreali sferiche posizionate nei mesi scorsi lungo corso Cavour per abbellire il centro storico in vista della bella stagione e degli eventi primaverili ed estivi. Proprio le forti raffiche di foehn hanno staccato alcune istallazioni, cadute a terra.

L’invito dell’Amministrazione comunale è quindi quello di prestare attenzione e limitare il passaggio nella zona fino al miglioramento delle condizioni meteo.

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