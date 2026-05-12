Forte vento sul territorio, chiuso parzialmente il corso di Arona per sicurezza

Martedì 12 maggio all’insegna del forte vento su gran parte del Piemonte e del Novarese. La giornata sarà più soleggiata e asciutta rispetto a quella di ieri grazie alle estese condizioni di foehn, ma le raffiche stanno creando diversi disagi, soprattutto nelle aree più esposte.

Forte vento chiuso parzialmente il corso di Arona

Proprio a causa del vento forte, ad Arona il sindaco Alberto Gusmeroli ha fatto sapere di aver chiesto alla Polizia locale la chiusura parziale o totale di corso Cavour, una delle vie principali del centro cittadino.

“Abbiamo avvisato– ha comunicato il primo cittadino – la ditta che ha installato le farfalle di venire a controllare i fissaggi. Consigliamo a tutti fino al calare del vento di evitare il Corso”.

Il riferimento è alle colorate installazioni a forma di farfalla e delle composizioni floreali sferiche posizionate nei mesi scorsi lungo corso Cavour per abbellire il centro storico in vista della bella stagione e degli eventi primaverili ed estivi. Proprio le forti raffiche di foehn hanno staccato alcune istallazioni, cadute a terra.

L’invito dell’Amministrazione comunale è quindi quello di prestare attenzione e limitare il passaggio nella zona fino al miglioramento delle condizioni meteo.