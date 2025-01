Firmata la convenzione per la realizzazione de "La casa del fiore" a Lesa

“Una grande giornata per Lesa. Abbiamo sottoscritto la Convenzione con la Fondazione Bianca Garavaglia per il comodato del "Padiglione Genietto" per la realizzazione della Casa del Fiore, la casa vacanza per i piccoli pazienti dell'Istituto dei tumori pediatrici di Milano". Così il sindaco di Lesa Luca Bona.

Le parole del sindaco

"È stato un iter molto lungo e complesso, trattandosi di un bene monumentale, che abbiamo affrontato con grandissima determinazione. Ci è stato di grande aiuto il sostegno della nostra comunità che si è mobilitata, una comunità possiamo affermare, estesa al Vergante. Il percorso ha richiesto 2 delibere di Consiglio, oltre alle programmazioni, 3 delibere di Giunta, 4 pareri della Soprintendenza. Tutto il percorso è nato dalla programmazione di mandato in campagna elettorale, sviluppato nelle attività di pianificazione e costruito insieme alla Fondazione e alla pediatria oncologica dell'Istituto dei tumori di Milano.

Ringrazio la Fondazione, con il Vice Presidente Riccardo Comerio, lesiano di adozione, la presiedente Franca Garavaglia interlocutori con i quali abbiamo condiviso progetto e determinazione. Un grazie enorme alla macchina amministrativa del Comune di Lesa con la Segretaria Benedetta Baldassarre, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Renato Melone, il Geom Luca Vergani, la Dott.ssa Elisa Ranuccio e tutto il personale. Grazie all'Amministrazione Comunale con la Giunta e i Consiglieri, con i quali abbiamo tracciato questo progetto che contribuirà a contraddistinguere il cuore di Lesa nel futuro e grazie alla nostra comunità che si è mossa compatta a favore di questo progetto. Ad inizio primavera, quando le opere saranno cominciate, sarà organizzato un momento di festa".