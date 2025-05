Festival Teatro sull’Acqua 2025: arriva “Vola!”

E due giorni di laboratori gratuiti il 10 e 11 maggio per prepararla.

I dettagli

Il Festival Teatro sull’Acqua 2025 firmato da Arona Città Teatro, con la direzione artistica di

Dacia Maraini, presto svelerà il suo programma ma un’anticipazione può già essere annunciata: torna la parata spettacolo che colora la città di Arona. Un momento che coinvolge famiglie, bambini, giovani, adulti non solo come spettatori ma soprattutto come protagonisti.

La parata di teatro-urbano per questa nuova edizione del Festival, in scena dal 4 al 7 settembre si intitolerà “Vola!”, una produzione Act, diretta e coordinata da Progetto RESCUE! con la compagnia Costellazione Arona.

Nel 2024 è nata Costellazione Arona, una compagnia cittadina formata da persone di ogni età e da due realtà culturali del territorio: V. Dance Studio e Corpo Musicale A. Broggio. Il desiderio degli organizzatori è quello di vedere ancora più famiglie, bambini, giovani, adulti per accrescere questo gruppo.

Per questo vengono organizzate due giornate, totalmente gratuite, di presentazione del progetto e di laboratorio teatrale, il 10 e 11 maggio, nell’aula magna del Comune di Arona.

“VOLA! è uno spettacolo teatrale ispirato al testo Centaura di Dacia Maraini – spiegano Camilla Sandri Bellezza, Vicente Cabrera, Martin Cottet Silva, Francesca Silva di Progetto RESCUE! - Si svolge come una parata cittadina perché camminare insieme è un modo di ricordare la storia della città, raccontarla e renderle omaggio; Costellazione Arona è un gruppo creativo aperto a tutti, un luogo d’incontro per praticare la partecipazione attiva attraverso le arti performative. Non occorre avere esperienze precedenti di teatro e si può essere parte di questa avventura in vari modi: insieme

canteremo, danzeremo, reciteremo, impareremo a lavorare nello spazio pubblico e ci divertiremo. Venite a volare con noi”.

Tra le novità del 2025 si prevede un laboratorio di teatro di figura, per la realizzazione della scenografia, condotto da artisti ospiti. Se anche vuoi rimanere dietro le quinte questa è una delle opportunità per essere protagonista.

Il programma delle due giornate, sempre gratuite:

In aula magna Comune di Arona, via San Carlo 1

10 maggio: aperto a tutti

17.00 – 17.30 presentazione del progetto

17.30 - 18.30 laboratorio di teatro

11 maggio: dedicato a bambini e famiglie

16.00 - 17.00 laboratorio di teatro