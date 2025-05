Festival della Sostenibilità Ambientale ad Arona: tre giorni di eventi, incontri e attività

Tre giorni dedicati all’ambiente, all’educazione civica e alla promozione di stili di vita sostenibili: dal 9 all’11 maggio 2025 arriva ad Arona la prima edizione del Festival della Sostenibilità, un grande evento cittadino promosso dal Comune di Arona insieme alla Pro Loco, alla Croce Rossa Italiana, a Confcommercio Alto Piemonte e numerose realtà del territorio.

I dettagli

Il Festival si apre venerdì 9 maggio con l’iniziativa “Aria, Acqua, Terra”, rivolta ai ragazzi delle scuole, in Punta Vevera dalle 10.00 alle 16.00, incentrata sull'importanza della pulizia ambientale, apprendendo in modo pratico e coinvolgente le corrette modalità di differenziazione dei rifiuti e il valore intrinseco di ogni materiale con tante altre sorprese (in caso di maltempo le attività si svolgeranno in mattinata nei plessi scolastici che hanno aderito).

In serata, al Pala Green di via Monte Zeda, alle ore 20.30 spazio al Convegno: "Risparmiare sulla bolletta si può" sulla presentazione della CER Roero - Arona, a cui ha aderito il Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 24 marzo 2025. La serata vedrà l'introduzione del Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli, che parlerà: dello Sportello Comunale dedicato ai vulnerabili (attivo sino al 30 giugno), con l'aiuto concreto a tutti gli over 75, persone con disabilità e fragili economici per spostarsi dal mercato libero/tutelato al servizio a tutele graduali, con un risparmio sul costo sino al 30%. A seguire del bonus elettrodomestici, con l'incentivo sul ricambio degli elettrodomestici con risparmi sino al 25 - 30% della bolletta e infine delle motivazioni che hanno spinto il Comune di Arona ad aderire alla Comunità CER ROERO.

La serata offrirà l’occasione per illustrare gli aspetti teorici e pratici per il risparmio energetico offerto dall’adesione alla CER e rispondere alle domande dei cittadini interessati al risparmio e ai temi green, grazie alla presenza di tecnici esperti di livello, al Presidente della Comunità Roero-Arona e all’ing. Stefano Dotta del Comune di Arona.

Sabato 10

Sabato 10 maggio sarà il cuore operativo del festival, con la VII Edizione della Giornata Ecologica – Mantieni pulita Arona: ritrovo alle ore 8.30 in largo Vidale e rientro previsto alle 12.30. (in caso di maltempo la Giornata Ecologica sarà rinviata a sabato 17 maggio). Sempre in largo Vidale sabato 10 maggio, per tutta la mattinata, saranno attivi gli Stand della Sostenibilità, con la presentazione di progetti in collaborazione con Enaip Arona e Fiab ed esposizioni di veicoli elettrici e di mobilità dolce.

Il pomeriggio sarà invece dedicato ai più piccoli, con la Gimkana del Riciclo, in punta Vevera dalle 15.00 alle 17.00, nell’ambito dell’iniziativa nazionale Bimbimbici Fiab organizzata da Fiab, in collaborazione con Circo Clap.

A concludere il Festival, domenica 11 maggio, sarà la tradizionale "Biciclettata in Fiore" con partenza alle ore 9.00 da piazza del Popolo e arrivo in largo Vidale, tra fiori, colori e sostenibilità.

Le parole dell'assessore Marchesi

“Siamo entusiasti di proporre ad Arona la prima edizione di questo Festival della Sostenibilità – dichiara l’Assessore alla Cultura, Sport e Turismo, Alessandra Marchesi – un progetto che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, a partire dai più giovani, sull’importanza di uno stile di vita consapevole e rispettoso dell’ambiente. Il ricco programma testimonia la sinergia tra scuole, associazioni, istituzioni e cittadini, e conferma quanto sia importante lavorare insieme per il bene comune.”

E dell'assessore D'Alessandro

"Come Assessore all'Ambiente e all' Educazione e Conoscenza desidero sottolineare con forza l'importanza di questi tre giorni - dichiara Monica D'Alessandro -. Non si tratta solo di eventi isolati, ma di un percorso che l'Amministrazione Comunale sta tracciando con determinazione per accrescere la sensibilità ambientale nella nostra comunità. Insieme all'Assessore Marchesi, abbiamo lavorato con passione per creare un programma che possa educare, coinvolgere e ispirare un cambiamento positivo. Invitiamo calorosamente tutti i cittadini a partecipare attivamente a queste iniziative. Ogni piccolo gesto conta e insieme possiamo fare la differenza, costruendo un futuro più sostenibile e una città in cui la cura dell'ambiente è un valore condiviso e praticato quotidianamente".

Così il sindaco Gusmeroli

“Sono orgoglioso di inaugurare questa prima edizione del Festival della Sostenibilità Ambientale - spiega il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli, un appuntamento fondamentale per la nostra comunità. In un momento storico in cui le sfide ambientali sono sempre più urgenti, è nostro dovere – come amministratori, cittadini e membri attivi della società – promuovere una cultura del rispetto per l’ambiente e dell’uso consapevole delle risorse.

Questo festival rappresenta un’occasione preziosa per riflettere, confrontarci e soprattutto agire. Attraverso eventi, laboratori, incontri con esperti e attività rivolte a tutte le età, vogliamo sensibilizzare e ispirare comportamenti virtuosi che possano tradursi in azioni concrete.

Ringrazio tutti gli organizzatori, i volontari, le scuole, le associazioni e i cittadini che con passione rendono possibile questa manifestazione. Insieme possiamo costruire un futuro più verde, più equo e più sostenibile per tutti.”

Il primo Festival della Sostenibilità Ambientale aronese è sostenuto da numerose realtà locali e moltissimi partner impegnati nella tutela del territorio.