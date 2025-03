Festa di carnevale alla scuola materna di via Piave ad Arona

Festa di carnevale, giovedì 27 febbraio, per i bambini della scuola materna di via Piave ad Arona.

La festa

Balli, canti, merenda insieme e una storia del teatro dei burattini dal titolo "La regina cattiva" con protagonisti un pagliaccetto, una regina e un animatore. Una regina cattiva si é messa in testa che vuole fare la maestra e Pagliaccetto é disperato e chiede aiuto ai bambini per fare cambiare idea alla Regina che é cattiva e mette sempre in castigo i suoi poveri alunni. Grazie all'aiuto dei bambini e del burattino animatore che faranno credere alla regina di essere sorda, Pagliaccetto riuscirà a mandare via per sempre la regina cattiva.