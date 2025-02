Festa di carnevale a Villa Lesa sabato

La festa non sarà nel piazzale dell'oratorio ma in quello esterno alle scuole Alessandro Manzoni di Villa Lesa.

I dettagli

Concorso per le maschere singole o gruppi in maschera con particolare attenzione a quelle che risulteranno più originali e divertenti. Premi per tutti i migliori classificati.

Chiunque può partecipare: bimbe e bimbi, ragazze e ragazzi, genitori e nonni.

In palio buoni acquisto presso i principali marchi e negozi. La musica, l'animazione e un'apposita giuria di LesaWebRadio. Ci sarà anche un gonfiabile a disposizione dei più piccoli e una sfilata per le vie di Villa Lesa con tanta musica, coriandoli, trombette e fischietti per far festa tutti assieme al seguito del carro di carnevale allestito da LesaWebRadio.

Gran finale con la merenda in valle a cura del Gruppo Alpini Villa Lesa.