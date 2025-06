Festa dell'Unità a Castelletto: "TrasformAzioni – Il futuro abita qui”

Dal 20 al 22 giugno a Castelletto Ticino la Festa de l’Unità provinciale del Partito Democratico di Novara

Torna anche quest’anno la Festa de l’Unità del Partito Democratico di Novara, che si terrà da venerdì 20 a domenica 22 giugno presso il Circolo dei Ragni di Castelletto Sopra Ticino (via Beati 101). Un appuntamento politico, culturale e popolare che vedrà dibattiti di grande attualità, ospiti nazionali e regionali, stand gastronomici e serate musicali.

Il titolo dell’edizione 2025, “TrasformAzioni – Il futuro abita qui”, è un chiaro invito al confronto e all’impegno verso un futuro più giusto, sostenibile e democratico. «Con TrasformAzioni – dichiara Rossano Pirovano, segretario provinciale del PD di Novara – vogliamo portare al centro dell’attenzione il tema del futuro. Abbiamo scelto un titolo forte per esprimere l’urgenza di guardare avanti, con visione e partecipazione.. La nostra festa vuole essere anche un’occasione per rafforzare la consapevolezza e la partecipazione attiva dei cittadini, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali».

Il programma si articola in tre giornate:

VENERDÌ 20 GIUGNO

Ore 18.00 – “La democrazia sotto pressione. Difendere le istituzioni, ricostruire fiducia”

Intervengono: Simona Malpezzi, Federico Fornaro, Rossano Pirovano

A seguire: cena e concerto live della Gorilla Groove Band

SABATO 21 GIUGNO

Ore 11.00 – “Lavori in corso: le donne cambiano il futuro”

Tavola rotonda con rappresentanti sindacali e amministratrici locali

Ore 16.00 – “Diritto d’asilo, non d’esilio”

Focus sui CPR e le politiche migratorie italiane ed europee

Ore 18.00 – “Le priorità del PD per Europa, Italia e Piemonte”

Con Chiara Braga, Pierfrancesco Maran, Domenico Rossi, Massimo Stilo

Serata musicale con Herr LucaPlatz DJ

DOMENICA 22 GIUGNO

Ore 11.00 – “Sicurezza e giustizia: diritti, Costituzione, democrazia”

Intervengono: Anna Rossomando, Davide Mattiello

Ore 15.00 – Assemblea provinciale aperta

Incontro pubblico con iscritti, militanti e cittadini

Ore 18.00 – “Quale futuro per il centrosinistra e per il Paese?”

Conclusioni affidate a Stefano Bonaccini

Serata finale con cena e live set dei JuDaSpritz!

«La presenza di figure come Stefano Bonaccini, Chiara Braga, Pierfrancesco Maran e Anna Rossomando – prosegue Pirovano – testimonia l'importanza di un dialogo vivo e aperto con la cittadinanza. Vogliamo costruire, anche attraverso questa festa, un progetto condiviso e concreto per il nostro territorio, partendo dall’ascolto e dal confronto».

L’ingresso è libero, con possibilità di prenotazione. Durante tutta la manifestazione sarà attivo uno stand gastronomico, con cucina della tradizione e piatti tipici.