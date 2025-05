Festa della mamma: oggi in edicola con il Corriere di Novara i disegni dei vostri bimbi

Non c’è posto più sicuro del cuore della mamma. E non c’è augurio più bello di un bimbo alla sua di mamma. Ecco perché il Corriere di Novara ha invitato le scuole dell’infanzia e le elementari a stimolare i bimbi nel realizzare un disegno o un messaggio proprio in occasione della Festa della mamma.

Festa della mamma

Su questo numero pubblichiamo tutti i disegni, mentre sul numero di giovedì 8 maggio avremo modo di leggere tutti i messaggi. Ci sarà poi una sorta di “appendice” caratterizzata dai disegni realizzati dai “cuccioli” di prima elementare che hanno riscontrato maggiore dimestichezza con l’arte grafica che non con le parole.

A tutti loro va il nostro grazie per aver aderito all’iniziativa, un grazie che si estende - ovviamente - a tutte le direzioni didattiche che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito. E, naturalmente, un caloroso augurio a tutte le mamme.

Ecco un bellissimo video della Scuola Materna San Giorgio di Mercurago!