Fervono i preparativi per Aronics, la prima mostra-mercato sul fumetto, e non solo

Ethos Arts Aps è al lavoro per organizzare un'importante mostra-mercato sul fumetto ad Arona. Aronics si terrà il prossimo 26 aprile.

Arona si prepara ad accogliere Aronics

I volontari dell’associazione Ethos Arts Aps sono al lavoro per organizzare la prima edizione di Aronics. La manifestazione, in programma il 26 aprile, dalle 9 alle 19, sul lungolago sarà una mostra-mercato interamente dedicata al mondo del fumetto, dei manga e degli anime, arricchita da spettacoli musicali e artistici a tema, presentazioni di libri con firmacopie, concorsi per cosplayer, giochi da tavolo e di ruolo, workshop e set fotografici.

Collaborazione con Navigazione Lago Maggiore

"L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune - dice la presidente di Ethos Arts Aps, Giuliana Sala - e con grande soddisfazione possiamo annunciare una preziosa collaborazione con Navigazione Lago Maggiore, che metterà a disposizione una nave ormeggiata per ospitare parte delle attività". Ethos Arts Aps è un’associazione senza scopo di lucro con sede ad Arona, fondata nel 2024 con l’obiettivo di diffondere la cultura musicale e artistica nel territorio aronese e nell’area del lago Maggiore.

Fumetti, cosplay, giochi da tavolo e di ruolo

"Questa manifestazione - continua Sala - è dedicata alla nona arte, il fumetto, un genere narrativo amato per la sua potenza comunicativa, una forma artistica che nasce dall’incontro tra immagine e parola, facilmente comprensibile e apprezzata da grandi e piccini. Molti aspetti la accomunano alla musica: entrambe sono forme d’arte senza barriere né confini, veri e propri linguaggi universali. L’associazione si è posta un obiettivo ambizioso: offrire alla comunità un evento gratuito, senza biglietto di ingresso, per diffondere la cultura del fumetto, del cosplay e del gioco, oltre a promuovere artisti e scrittori emergenti". Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dedicato all’iniziativa: www.aronics.it.