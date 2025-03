Evento FAI Giovani alla Chiesa di San Graziano ad Arona

Il gruppo FAI Giovani Alto Novarese organizzerà domenica 9 marzo un evento imperdibile dedicato alla scoperta della chiesa di San Graziano ad Arona.

Evento Fai

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 12.15 alle ore 17.15 e sarà un’occasione unica per approfondire la conoscenza di questo straordinario luogo di culto, che rappresenta un autentico gioiello del patrimonio storico-artistico locale.

I partecipanti potranno immergersi nella bellezza dell’architettura della chiesa, scoprendone la storia e i segreti grazie all’accompagnamento di guide esperte.

L’evento prevede un contributo minimo di 8 euro per i non iscritti FAI e di 5 euro per gli iscritti.

Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sull’iniziativa, è possibile visitare le pagine Instagram e Facebook Fai Giovani Alto Novarese o scrivere alla mail altonovarese@faigiovani.fondoambiente.it