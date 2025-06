Estate tra laghi e montagne: i programmi con il Distretto Turistico dei Laghi

Sport, relax e cultura si incontrano per una stagione all’insegna di esperienze immersive tra trekking, bike, festival ed emozioni all’aria aperta.

I dettagli

L’estate è in arrivo, con lunghe giornate di luce, colori intensi e vibrante energia che trasforma il paesaggio del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola in un palcoscenico naturale unico. È il momento ideale per vivere all’aria aperta esperienze autentiche e avventurose, tra l’azzurro dei laghi e il verde dei monti: il territorio, infatti, si presta al meglio a ospitare gli amanti dello sport, offrendo percorsi di trekking panoramici,

itinerari bike e attività outdoor per tutti i livelli. Non mancano poi eventi culturali, musicali e artistici che animano le giornate e le serate estive, creando occasioni per vivere il territorio in modo slow.

«Il Distretto Turistico dei Laghi si prepara a promuovere una ricca proposta di attività sportive, di relax e divertimento, incorniciate dalla bellezza della natura – commenta il Presidente dell’ATL Francesco Gaiardelli - come ogni anno, siamo pronti ad accogliere biker, trekker, famiglie e amici sui nostri sentieri panoramici e ciclopasseggiate, tra laghi, valli e montagne, e negli adrenalinici parchi avventura, per vacanze all’insegna di esperienze all’aria aperta. E ancora: una ricchissima selezione di eventi, la variegata offerta enogastronomica,

le ville, i giardini botanici e i castelli, tra passato e presente. Vi aspettiamo per un viaggio all’aria aperta nel territorio del Distretto Turistico dei Laghi, ideale per rimettersi in contatto con la natura e con se stessi».

VISITE RINFRESCANTI TRA BORGHI LACUSTRI E CASCATE

Il desiderio di freschezza che si fa vivo in estate sarà esaudito grazie a diverse opzioni nel territorio del Distretto.

Si parte con un riconoscimento d’eccezione, la conferma di ben quattro Bandiere Blu per il 2025: in particolare, tre sul Lago Maggiore (Cannobio, Cannero Riviera e Verbania Fondotoce - Isolino) e una sul Lago d’Orta (Lido di Gozzano), che si confermano tra le migliori località balneari lacustri d’Italia per qualità ambientale, gestione sostenibile, servizi e sicurezza. Un premio all’impegno costante locale nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio naturale.

Proprio nell’area delle due Bandiere Blu di Cannobio e Cannero Riviera, a rendere ancora più ricca l’offerta culturale e turistica, sabato 28 giugno è il momento della tanto attesa inaugurazione dei Castelli di Cannero, sugli isolotti rocciosi sul Lago Maggiore. Dopo anni di restauro, i resti delle fortificazioni quattrocentesche, oggi parte del circuito Terre Borromeo, apriranno ufficialmente al pubblico come museo interattivo. I visitatori potranno scoprire la storia della fortezza nel tempo, in un viaggio dalla terraferma alle acque del lago, fino ad addentrarsi lungo i camminamenti tra le corti, il mastio e le mura, in uno scenario naturale di straordinaria

bellezza.

Inoltre, tra i simboli naturali più affascinanti del Distretto, da giugno a settembre torna la Cascata del Toce: tra le più alte e spettacolari d’Europa con i suoi 143 m di salto, si può ammirare dal basso o dal balconcino in legno sospeso sopra di essa, ma anche percorrendo il sentiero che la costeggia, parte della via mercantile che ha unito per secoli Milano e Berna. La Cascata è anche un luogo intriso di storia e cultura, amato da grandi personaggi come Richard Wagner, Gabriele D’Annunzio, Giosuè Carducci e la Regina Margherita, oltre che da esploratori e

alpinisti che ne hanno celebrato la bellezza nei secoli.

TREKKING A TUTTA NATURA

Sono numerose le proposte tra cui gli appassionati di trekking potranno scegliere per scoprire tradizioni e storia locali, oltre alla rigogliosa natura delle terre tra i laghi piemontesi e le valli dell’Ossola. Chi cerca un’esperienza panoramica e fuori dal tempo, può percorrere ad esempio l’Anello di Quarna (10 km): partendo da Cireggio, frazione di Omegna, si attraversano silenziosi boschi per andare alla scoperta dei folkloristici paesi sui pendii del Lago d’Orta di Quarna Sotto “il paese della musica” e Quarna Sopra con il suo famoso belvedere. Lungo il percorso, si incontrano anche i pittoreschi Laghetti di Nonio, ideali per una sosta rilassante.

Spostandosi sul Lago Maggiore, più impegnativa è l’escursione da Cannobio al Monte Giove (9 km). Si parte dalla frazione Sant’Agata, definita il "balcone del Lago Maggiore", per poi immergersi in fitti boschi tra castagni, querce e abeti rossi. Salendo, si attraversano suggestive borgate abbandonate, fino a raggiungere la cima del Monte Giove: da lì, la vista a 360° spazia dal Lago Maggiore alla Valle Cannobina sino alle vicine vette svizzere, offrendo uno spettacolo naturale di grande bellezza.

Infine, tra le proposte escursionistiche delle Valli dell’Ossola, spicca il giro del Lago di Antrona, nell’omonima valle. Un’escursione facile ma sorprendente, ideale per chi cerca una passeggiata varia e ricca di fascino. Da Antronapiana il percorso si snoda tra selciate, sentieri, tratti asfaltati e sterrati, passando accanto a ruscelli, fontane e aree picnic perfette per una sosta, raggiungendo il Lago di Antrona, formatosi a seguito di una gigantesca frana nel 1642. Un emozionante tratto su passerelle e scale metalliche permette poi di oltrepassare la Cascata Sajont, piccola sfida ben ripagata dal panorama e dall’esperienza stessa. Con i suoi 6,5 km totali e il contenuto dislivello, il trekking è adatto a tutti gli amanti della natura, famiglie con bambini incluse.

QUI il programma completo.