Esercitazione di maxi emergenza mercoledì 28 a Dormelletto

Mercoledì 28 maggio 2025 verrà organizzata da CRIMEDIM (Centro di ricerca e formazione in medicina dei disastri, assistenza umanitaria e salute globale) l’esercitazione full-scale di maxi

emergenza in collaborazione con l’Esercito Italiano, la Prefettura di Novara ed il Comune di Dormelletto.

I dettagli

"Questa importantissima iniziativa rappresenta un unicum a livello internazionale e siamo grati ed onorati di essere stati scelti come Comune per ospitare un evento di così grande eccellenza ed importanza - fa sapere il sindaco Lorena Vedovato - Il 28 maggio 2025, alle 17 circa, sarà simulato presso la spiaggia “Il Pirolino“ l’incendio di una motonave.

Alle operazioni di soccorso saranno presenti circa 150 vittime simulate, oltre 200 operatori per il soccorso, che uniti al personale dello staff organizzativo porterà a circa 500/600 persone coinvolte tra Esercito, Forze dell’Ordine, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, 118 Piemonte, Croce Rossa Italiana, Pubbliche Assistenze, Protezione Civile, Gruppo Alpini, Associazione Nazionale Carabinieri, Radioamatori.

L’attività sarà aperta al pubblico ed alla popolazione che potrà assistere all’esercitazione per motivi di sicurezza solo in ALCUNE ZONE LIMITATE presso la spiaggia “Il Pirolino“.

Sarà interdetta la circolazione veicolare in via Leonardo da Vinci ed in via Salvador Dalì a partire dalle 16 sono esclusi i residenti e coloro che devono accedere al supermercato ed alle attività presenti.

Chi vorrà partecipare all’evento, dovrà obbligatoriamente parcheggiare nel posteggio del supermercato “Il Gigante“ o nei parcheggi delle zone limitrofe fino ad esaurimento posti.

La cittadinanza avrà inoltre la possibilità di visitare l’Ospedale da Campo allestito dall’ Esercito Italiano presso il Campo Martini in via Monte Rosa 8, grazie all’open Day organizzato per domenica 25 maggio 2025, a cui si potrà accedere dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.30.

Si tratta di un Ospedale Role 3 in cui verranno trasferiti i pazienti simulati nel giorno dell’esercitazione.

Di queste strutture ce ne sono solo 2 in tutta Italia e vengono allestite solo nei casi di guerra o gravi calamità naturali.

Il pubblico che vi si recherà sarà accolto dagli operatori di CRIMEDIM, Croce Rossa, Protezione Civile e dall’ Esercito, che coinvolgeranno la popolazione in attività espositive e dimostrative.

Sarà possibile parcheggiare presso il campetto da calcio sito davanti la Scuola Primaria “De Amicis” in via San Rocco.

Il 28 maggio, nella giornata dell’esercitazione, a partire dalle 18.00 circa ci saranno diversi mezzi di soccorso che transiteranno sulle principali strade di Dormelletto.

Si chiede gentilmente la collaborazione della cittadinanza nel privilegiare il passaggio delle autoambulanze.