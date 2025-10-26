Encomio solenne per il volontario Aib Fausto Barberi: ha salvato un uomo dall’infarto

Il volontario Aib aronese Fausto Barberi ha ricevuto un encomio solenne in municipio per avere salvato la vita di un uomo praticandogli un massaggio cardiaco.

Encomio Solenne per Fausto Barberi che domenica 5 ottobre sulla strada che dal Cappello Verde porta a Oleggio Castello aveva salvato la vita ad un uomo colpito da infarto praticandogli il massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza che aveva poi trasportato il malcapitato all’ospedale dove era stato operato e tratto in salvo. Il riconoscimento è stato consegnato al volontario in forza all’Aib Arona Montrigiasco dal primo cittadino, onorevole Alberto Gusmeroli nel corso della cerimonia svoltasi nella mattinata di lunedì 20 ottobre in aula magna. Erano presenti anche l’assessora alla Protezione Civile Monia Mazza e i membri della Giunta, con una rappresentanza del Direttivo della squadra Aib e alcuni volontari Aib.