Encomio per la comandante della polizia locale di Arona Floriana Quatraro

Nella basilica di San Vittore a Verbania, lunedì 20 gennaio, si è celebrata la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale d'Italia.

L'encomio

Al termine della messa officiata da don Costantino Manea sono stati consegnati gli attestati di encomio e benemerenza al personale della polizia municipale. Numerosi gli agenti premiati del comando di Trecate, poi di Domodossola e Gravellona Toce. E con più di 35 anni di servizio è stata anche premiata <la nostra> comandante Floriana Quatraro del Comando di Arona.

"E’ stato un onore e un orgoglio partecipare a Verbania, durante le celebrazioni di San Sebastiano Patrono della polizia locale, alla consegna dell’encomio alla dottoressa Quatraro per i suoi 35 anni di servizio - commenta il sindaco Alberto Gusmeroli - Una persona che negli anni ho avuto modo di apprezzare per le sue capacità professionali, doti umane e dedizione. Grazie per il suo impegno a nome di tutta la comunità e il territorio". Presente anche il sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte Alberto Preioni: "Un sentito grazie per il loro prezioso contributo a tutti gli operatori di Polizia Locale, che ogni giorno lavorano per rendere le nostre comunità più sicure. La vostra dedizione è un pilastro fondamentale per il benessere e la tranquillità di cittadini e territorio".