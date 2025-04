Enaip Arona porta il talento delle sue hairstylist a Stresa Classica

Il Ballo Debuttanti Lago Maggiore ha preso parte a Stresa Classica, il concorso di auto d’epoca organizzato da Milano Historic Cars Club & Youngtimer Club Milano. L’evento di sabato 28 e domenica 29 marzo che attira appassionati da tutta Italia e oltre, ha visto la partecipazione di circa dieci debuttanti, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più raffinata e suggestiva.

Enaip Arona a Stresa

A dare un tocco di eleganza in più sono state le allieve del corso di acconciatura di Enaip Arona, protagoniste nel backstage. Le future professioniste dell’hairstyling hanno curato con abilità e passione le acconciature dei partecipanti alla sfilata, realizzando pettinature ispirate alle epoche delle auto in mostra, dagli anni ’20 ai primi anni 2000. Per loro, è stata un’esperienza entusiasmante e coinvolgente, un’opportunità per mettersi in gioco in un contesto professionale, applicando le competenze acquisite in aula.

Le docenti, orgogliose del lavoro svolto, hanno sottolineato l’importanza di queste occasioni formative, che permettono alle allieve di confrontarsi con il mondo degli eventi e sviluppare sicurezza e capacità pratiche. Enaip Piemonte crede fortemente nel valore della formazione professionale e nella necessità di creare ponti tra scuola e lavoro, offrendo esperienze concrete che preparano al meglio le future acconciatrici al loro ingresso nel settore.