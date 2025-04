Enaip Arona lancia un corso di Assistente alla poltrona, per rispondere alla domanda del mercato del lavoro

La scuola Enaip di Arona ha dato il via a un corso di formazione gratuito per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), una figura professionale sempre più richiesta nel settore odontoiatrico, con ottime prospettive di impiego.

I dettagli

Il corso, della durata di 700 ore di cui 400 dedicate allo stage, mira a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per operare in studi dentistici, coprendo sia gli aspetti tecnici dell'assistenza che le nozioni di anatomia e fisiologia. Al termine del percorso, si otterrà la Qualifica Professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico, un titolo riconosciuto che facilita l'inserimento nel mondo del lavoro.

Un elemento distintivo di questo corso è la stretta collaborazione con lo Studio Dentistico Iorio di Castelletto Sopra Ticino, un'importante realtà del territorio. Questa partnership, resa possibile grazie all'impegno dei Dottori Marco Iorio e Lucia Rossini, offre agli studenti un'esperienza formativa concreta, direttamente collegata alle esigenze del mercato del lavoro. Lo stage, della durata di 400 ore, si svolgerà presso studi dentistici della zona e rappresenta un'opportunità unica per gli studenti di mettere in pratica le competenze acquisite, entrando in contatto con professionisti del settore.

Il percorso formativo è conforme alla normativa regionale per la figura professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico, garantendo una formazione completa aggiornata.

Chiara Ferrero, responsabile del corso, ha organizzato un gruppo di docenti esperti per garantire una formazione di alta qualità.

Il programma didattico include le tecniche di assistenza odontoiatrica, ma anche la gestione dello studio dentistico e le attività amministrative connesse, preparando gli studenti a ricoprire un ruolo versatile e fondamentale all'interno degli studi dentistici.

Il corso si propone di formare professionisti in grado di svolgere un ruolo chiave all'interno degli studi dentistici, andando oltre le mansioni di accoglienza e gestione delle telefonate.

La formazione si rivolge a persone disoccupate, offrendo una concreta opportunità di riqualificazione e di accesso a un settore in continua crescita; le opportunità occupazionali per gli ASO sono in aumento, sia in studi dentistici privati che in strutture sanitarie pubbliche e priva