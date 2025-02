Enaip Arona e Borgomanero: boom di iscrizioni

I dati relativi alle iscrizioni 2024-2025 offrono interessanti spunti di riflessione sulle scuole superiori e sulla formazione professionale.

I dati

Enaip Borgomanero e Arona, hanno incrementato le iscrizioni alle classi prime in ogni ambito, dal settore meccanico al settore informatico. Il settore estetico, con una crescita di iscrizioni pari al 30% in più rispetto allo scorso anno. Ottimo riscontro anche per il settore acconciatura. Interessa molto anche il settore turistico, presente nella sede Enaip di Arona.

Sempre in incremento sono i settori industriali, con un'impennata, quest'anno, del settore elettrico.

La formazione professionale attrae sempre più i nostri giovani e piace alle loro famiglie, dati che sono confortanti per Enaip.

"Ritengo, dice la preside della scuola dott.ssa Luisa Bagna, che una formazione di qualità, la vicinanza allo studente, l'ottima preparazione dei docenti di Enaip, le migliorie che si stanno facendo in questi mesi, soprattutto nella sede di Borgomanero, hanno contribuito ad incrementare questi numeri. I dati probabilmente aumenteranno ancora di più nei prossimi mesi, perché, come ogni anno avviene, giungeranno ad Enaip anche iscrizioni provenienti da altre scuole superiori. In questo caso si tratta di abbandoni da parte di studenti delle classi prime e seconde (in alcuni casi anche classi terza) che comprendono che la scelta fatta non è quella giusta e dirottano la loro scelta su Enaip che permette un inserimento nel mondo del lavoro più veloce e che opre tante attività di laboratorio pratiche relative alla professione scelta".