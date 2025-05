E' la verbanese Lorella Metaldi la nuova presidente di Cna Piemonte Nord

Da venerdì 30 maggio Cna Piemonte Nord ha una nuova presidente: è la seconda presidente donna dopo Rosalba Filippi, a Novara negli anni '90.

Lorella Metaldi, di Verbania, imprenditrice nel settore dell’autotrasporto conto terzi, è la nuova presidente di Cna Piemonte Nord. Subentra a Massimo Pasteris, che ha concluso il suo mandato quadriennale e sarà chiamato a ricoprire altri incarichi. Sul territorio è la seconda presidente donna dell’Associazione, dopo Rosalba Filippi, presidente a Novara negli anni ’90. Lo ha deciso l’assemblea dei soci che si è svolta venerdì 30 maggio, al Salone Dugentesco di Vercelli, per eleggere i nuovi organi dirigenti che guideranno l’Associazione degli artigiani e delle piccole imprese fino al 2029.

Al fianco di Lorella Metaldi è stato confermato come presidente dell'area di Novara l'imprenditore edile Filippo Calcagno, 60 anni. Fresca nomina invece per Manuele Venaruzzo, proveniente dal gruppo Giovani Imprenditori, alla presidenza dell'area di Vercelli. Venaruzzo lavora nel settore informatico ed è contitolare dell’impresa di famiglia di Crescentino operativa nel settore dell’impiantistica.

Con Metaldi alla presidenza – commenta il direttore CNA PN Marco Pasquino - si completa il tris al femminile di dirigenti, insieme a Melissa Gambaro, confermata alla guida di CNA Giovani Imprenditori PN, e Ivana Vezzoli, eletta presidente di CNA Pensionati PN. In quota femminile anche CNA Commercio PN, con Laura Colombara, CNA Benessere e Sanità PN con Samira Bongini e, naturalmente, CNA Impresa Donna PN con Ludovica Rossi. Questo è stato possibile grazie alla disponibilità di imprenditrici donne a mettersi a disposizione dell’Associazione. Per lo stesso motivo siamo anche riusciti ad abbassare l’età media, con l’ingresso di giovani under 40 con un alto profilo professionale. Questo aiuterà la nostra Associazione ad avere una visione più aperta e più orientata al futuro che la guiderà nelle prossime scelte strategiche.