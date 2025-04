Dopo 25 anni i due storici edicolanti di Oleggio Castello hanno ceduto l’attività

Correva l’anno 2000 infatti, quando Silvia Gallinaro prese in gestione il chiosco di via Vittorio Veneto a Oleggio Castello, poi adibito a edicola. Ad affiancarla nel suo lavoro è stato per tanti anni il marito Gianluca Pajaro. Qualche anno più tardi l’attività fu spostata, ma solamente di poche decine di metri, sempre sull’arteria principale del paese.

La storia

«Per tanti anni - dicono i famigliari e i clienti più affezionati del chiosco - Silvia e Gianluca hanno portato avanti la loro attività con impegno e dedizione, facendosi aiutare nella quotidianità soprattutto dalla nipote Cristina e dal cognato di Silvia, Riccardo. Erano edicolanti come quelli di una volta: si alzavano la mattina presto e si occupavano anche delle consegne dei giornali ai privati e alle imprese del territorio. Vogliamo ringraziarli per quanto hanno fatto in tutti questi anni, rimarranno sempre nei nostri cuori. Nel loro chiosco hanno visto passare generazioni di bambini, divenuti poi ragazzi e magari a loro volta genitori servirsi da loro e vivere lo spirito autentico di una comunità di paese.

La clientela era molto affezionata e il sentimento era reciproco. Quante persone si sono fermate a chiacchierare negli anni con i titolari in una sorta di “confessionale”. Gianluca era già in pensione da qualche tempo e ora che anche Silvia ha raggiunto il traguardo, i due hanno colto l’occasione per cedere l’attività a una nuova edicolante. Siamo contenti per loro e siamo felici che a rilevare l’attività sia stata una ragazza giovane con tanta voglia di fare. Auguriamo il meglio anche a lei».