Donati a Pisano 4.500 euro nel ricordo di Fabrizio Ferretti

L’associazione Rock for Fer, nata in ricordo di Fabrizio Ferretti, ha donato 4.500 euro per sistemare la platea e il palco dell’area picnic di Pisano.

Una donazione al Comune di Pisano

Rock for Fer ha devoluto ingenti fondi alla comunità. La giunta comunale, con deliberazione numero 34 di luglio, ha accettato il contributo di 4.500 euro dall’associazione culturale. La cifra sarà destinata alla realizzazione della platea e del palco nell’area picnic di Pisano. “Si tratta di un progetto reso possibile grazie alla collaborazione e all’impegno congiunto della nostra Amministrazione comunale e dei ragazzi di Rock for Fer – commenta il primo cittadino Piergiulio Alesina – ci hanno elargito un significativo contributo, scegliendo di sostenere concretamente la realizzazione di quest’importante opera per la nostra comunità. A nome del Comune e di tutta la cittadinanza pisanese rivolgo un sentito ringraziamento al loro presidente Stefano Ferretti, al consiglio direttivo e a tutti gli associati per aver fatto questa scelta”.

Beneficenza nel ricordo di Fabrizio “Fer” Ferretti

L’associazione organizza ogni anno un omonimo festival musicale in paese fra rock e blues nel primo fine settimana di settembre. E’ un evento di beneficenza in memoria di Fabrizio “Fer” Ferretti, falegname, consigliere comunale, appassionato musicista e volontario pisanese. Fer è scomparso prematuramente nel 2012 all’età di 46 anni. L’evento offre concerti dal vivo, accompagnati da stand gastronomici con cibo, bevande e intrattenimento all’aperto. Oltre al festival estivo, il gruppo collabora con il Comune per eventi invernali, come il “Natale mascherato”. I proventi di queste iniziative vengono appunto devoluti in beneficenza.