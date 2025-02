Divignano raccoglie fondi per Team for Children

I divignanesi ma anche i residenti dei Comuni limitrofi hanno dimostrato grande generosità.

I dettagli

Simona Fridegotto, che da Natale fino a metà gennaio ha promosso la vendita di panettoni, pandori e biscotti per finalità solidali, ha raccolto 2.100 euro per il progetto. Donerà i fondi raccolti a Team for children, un'organizzazione di volontariato fondata a Padova nel 2009 e presieduta da Chiara Girello Azzena. I volontari collaborano con i medici del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale padovano, fornendo materiale didattico, sostenendo l'acquisto di materiale elettromedicale, finanziando contratti di lavoro di medici oncologici. Inoltre sostengono dal punto di vista psicologico ed economico le famiglie dei bambini e dei ragazzi malati.

«Più del 90% dei fondi raccolti - dice Fridegotto - provengono dal sostegno dei privati cittadini, da eventi e manifestazioni e collaborazioni con aziende selezionate. Ho potuto toccare con mano la bellezza del loro lavoro e una decina di anni fa mi sono dedicata a questa causa coinvolgendo altre persone del nostro territorio. Mi interessa non solo che donino denaro, ma che comprendano anche l'importanza dell'aiutare chi soffre e il valore del dono stesso. All'inizio mi sono mossa a titolo personale, acquistando una bomboniera solidale, ma poi ho conosciuto personalmente i volontari. Negli anni scorsi, per questo progetto sono riuscita a organizzare i mercatini fuori dalla chiesa parrocchiale dopo le funzioni religiose».