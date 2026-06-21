Divignano, il Comune annuncia: “La classe prima della primaria è salva”

A Divignano il Comune parla della situazione legata alla mancanza di bambini iscritti alla scuola primaria e annuncia che per l’anno prossimo sarà possibile formare la classe prima.

“Salva” la classe prima della primaria

L’Amministrazione comunale di Divignano annuncia che per l’anno formativo 2026 – 2027 ci sarà la prima classe al plesso di primaria. Lo scenario sarà però coerente con quello degli ultimi anni, quando, in controtendenza con il passato, Comune e Direzione scolastica non sono riusciti a formare tutte e cinque le classi.

La situazione nel plesso di Divignano

“Per l’annualità in partenza da settembre – precisa il consigliere comunale Andrea Colombo – avremo prima, seconda e una pluriclasse con terza e quarta, ma nessuna quinta, dunque tre classi in tutto, di cui due uniche. Il “buco” di presenze si è formato anni fa, a causa del calo delle nascite e del fatto che le famiglie iscrivevano i bambini in altri plessi. Un’Amministrazione comunale, pur essendo proprietaria degli immobili, non può fare molto per invertire la tendenza. Certo si può rendere attrattive le scuole con i servizi, questo lo abbiamo fatto e infatti il risultato di una nuova prima classe ci premia”.

“In questi ultimi mesi è stata proficua la collaborazione con la Direzione didattica di Varallo Pombia – prosegue Colombo – inoltre abbiamo fatto partire con la cooperativa Gnomi e Folletti il post scuola sia all’infanzia che alla primaria. Il pre scuola non è invece partito per mancanza di iscritti”.