Diversi i lavori in corso a Castelletto Ticino

Ormai da mesi, se non da anni, si parla della ripresa dei lavori nella vecchia casa del custode del parco, che dovrà diventare la nuova sede della Polizia locale. In questi giorni l’azienda incaricata ha finalmente riaperto il cantiere, fermato per anni da una causa con la ditta precedentemente incaricata di portare a termine l’opera. I ponteggi sono stati montati nei giorni scorsi per consentire agli operai di lavorare sul tetto. Successivamente entreranno all’interno dello stabile.

I dettagli

Nel frattempo, proprio in questi giorni, sono ripresi anche i lavori per la realizzazione del secondo lotto del nuovo parco Dario Sibilia. «Speriamo di poter vedere il tutto concluso e di poter riaprire il parco al pubblico nel giro di 15 giorni - dice il sindaco Massimo Stilo - se non ci saranno problemi e contrattempi sulle sponde si tratta di un obiettivo realistico. I filari degli alberi che andranno a sostituire quelli abbattuti sono già stati piantumati e il parco in futuro sarà un’esplosione di colori grazie ai nuovi fiori».

Intanto, sul fronte del bike hotel in piazza Matteotti, nei giorni scorsi il Comune ha deliberato la restituzione di parte del contributo erogato dalla Provincia per il cantiere. «Dalla Provincia - spiega il primo cittadino - abbiamo ricevuto circa 70 mila degli oltre 200 mila euro finanziati tramite il progetto Slowmove per la costruzione del bike hotel. Con questa delibera restituiamo circa 12 mila euro che sono stati ritenuti “non dovuti”, ma confidiamo che ci vengano restituiti con un nuovo finanziamento per il quale sono state già avviate le pratiche. Per quanto riguarda il bike hotel, una volta conclusi i lavori, abbiamo depositato domanda in Regione per cercare di capire come impostare il bando per l’assegnazione dell’immobile e del servizio».