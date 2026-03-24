A fronte dei gravi disservizi registrati negli ultimi mesi sulle principali linee ferroviarie del territorio, il sindaco di Arona e parlamentare Alberto Gusmeroli ha formalmente richiesto un incontro congiunto ai vertici di Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e Trenord.

Disservizi ferroviari, Gusmeroli chiede un incontro con Rfi, Trenitalia e Trenord

La richiesta, contenuta in una comunicazione ufficiale inviata il 23 marzo, nasce dalle numerose criticità segnalate dai pendolari lungo le linee Milano–Arona–Domodossola, Arona–Novara e Novara–Domodossola, dove negli ultimi mesi si sono moltiplicati i problemi.

Nel documento si evidenziano in particolare frequenti soppressioni e modifiche dei treni non adeguatamente comunicate, carenze nei sistemi informativi e una gestione ritenuta insufficiente dei servizi sostitutivi. Disagi che, secondo quanto riportato, sono stati aggravati anche dai lavori infrastrutturali legati al PNRR.

“Le attuali condizioni stanno generando forte disorientamento tra i viaggiatori e incidono negativamente sull’affidabilità del trasporto pubblico locale, compromettendo il diritto alla mobilità”, si legge nella lettera inviata ai gestori del servizio.

L’obiettivo è ora quello di aprire un confronto diretto tra istituzioni e aziende: l’incontro, che Gusmeroli ha proposto di svolgere ad Arona, dovrebbe servire a individuare soluzioni concrete e condivise per ridurre i disagi e migliorare la qualità del servizio ferroviario.

Al momento si resta in attesa di un riscontro da parte delle società coinvolte per la definizione della data. Un passaggio atteso da molti pendolari, che da tempo chiedono interventi rapidi ed efficaci su una rete considerata sempre più in difficoltà.