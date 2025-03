“Dentro e Fuori dal Comune” vi porta ad Arona, sulla sponda piemontese del lago Maggiore

Una città di quasi 14mila abitanti, che gode del clima mite del lago, circondata da bassorilievi collinari di origine morenica, chiamati “motti”.

”Dentro e fuori dal Comune” ad Arona

In questa puntata passeggeremo nell’elegante centro storico, orgoglio degli aronesi, come ci racconta il sindaco Alberto Gusmeroli, con i suoi palazzi, le ville signorili, le antiche chiese e il porto, cuore di tanti eventi tutto l'anno.

Accompagnati dal suo custode, Giovanni Liberati, ripercorreremo la storia della Rocca, che ha dato i natali a San Carlo Borromeo e nonostante un passato segnato da decenni di abbandono, oggi risplende di nuova vita ed è un punto di riferimento per gli aronesi e non solo per godere della meravigliosa vista del lago. A Carlo Borromeo è dedicata una colossale statua alta 35 metri, che domina il colle a circa 310 metri e la sua struttura è stata studiata da Frédéric-Auguste Bartholdi per realizzare il progetto della Statua della Libertà di New York.

Nel comune si trova il Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, dove, nel 1860 venne individuato il primo insediamento di palafitte in Italia e per questo è stato inserito dal 2011 nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

Numerosi sono i reperti che testimoniano la presenza dell’uomo già nel neolitico e nei secoli successivi le dominazioni dei galli celti e dei romani. Il Museo Archeologico Kaled al-Asaad custodisce oggetti rinvenuti nell'area del Basso Verbano, dalle epoche più antiche sino alle ceramiche e ai vetri di produzione post-rinascimentale, scoperti durante gli scavi per l'ampliamento dell'ospedale cittadino.

Largo spazio al volontariato: incontreremo le sezioni di Arona e Lesa della Croce Rossa Italiana, tra le più attrezzate e attive del nostro Paese, con reparti speciali di soccorso via acqua, terra e aria e il circolo di Legambiente, che insieme all’associazione La Pinta, è impegnato da anni in progetti scientifici per la tutela della biodiversità del lago.

QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA ARONESE.