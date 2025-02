Da sabato 22 attiva la Ztl in via Poli ad Arona

Il varco elettronico ZTL situato in via Poli (Piazza del Popolo – Corso Marconi) ad Arona sarà attivato dal 22 febbraio 2025 nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 19 del sabato alle 24 della domenica.

I dettagli

Da venerdì 18 aprile 2025 a lunedì 29 settembre 2025 la ZTL sarà attiva con i seguenti orari:

– dal lunedì al giovedì dalle ore 19.00 alle ore 6.00 successivo

– dal venerdì dalle ore 19.00 alle ore 6.00 del lunedì successivo

– giorni festivi infrasettimanali dalle ore 7.00 alle ore 24.00.

Sabato e domenica la circolazione dei veicoli destinati al carico e scarico delle merci è consentita dalle ore 6.00 alle ore 11

È stabilito il limite di velocità pari a 10 km/h nell'area interessata.

La ZTL risulta già attiva in via continuativa in via San Carlo, via Pertossi e via Garelli per tutto l'anno, mentre da via Poli solo nel periodo estivo. I residenti e tutti coloro che hanno necessità di accedere in tale zona al di fuori dell’orario di libero accesso, devono richiedere il permesso per accedere alla ZTL del centro storico compilando la relativa modulistica (reperibile sul sito del Comune di Arona) ed essere quindi preventivamente autorizzati al passaggio dal Comando. È

necessario che gli aventi diritto rinnovino ogni anno la propria richiesta, sia relativamente ai nominativi che alla targhe utilizzate.

Un’altra opzione è quella di comunicare e documentare il transito successivamente, entro 7 giorni dall’ingresso, utilizzando la modulistica presente sul sito del Comune di Arona.

Queste misure restrittive al traffico sono dovuto principalmente all’enorme afflusso turistico che già si registra in città nel fine settimana, e daranno modo di sfruttare pienamente il lungolago.