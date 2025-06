Cuccioli di gatti buttati in uno scatolone a Castelletto

Con l’arrivo dell’estate inizia purtroppo anche la stagione degli abbandoni. E nella zona gli animali che vengono lasciati al loro destino da proprietari senza scrupoli non sono solo i cani.

I fatti

«Per l’ennesima volta - dice Carla Soriani, referente dell’associazione castellettese Un Gatto per Amico - ci è toccato soccorrere dei cuccioli di gatto che sono stati abbandonati in uno scatolone. Gli episodi da segnalare nell’ultimo periodo sono due: qualche giorno fa un caso si è verificato a Borgo Ticino, dove per via della convenzione con il Comune sono intervenuti i soci de I Gatti del Borgo, l’altro proprio qui a Castelletto».

Come già era accaduto anche in passato infatti, qualcuno ha deciso di liberarsi di alcuni cuccioli gettandoli in una scatola, come se fossero banale immondizia. «Ci è stata segnalata la presenza di gattini in uno scatolone in via Vetreria - dice Soriani - ringraziamo di cuore chi ci ha avvisate per tempo perché in questo modo siamo riuscite a intervenire e a portare in salvo i due piccoli. Fortunatamente si tratta di due esemplari già un po’ più cresciuti e siamo riuscite a procedere con l’adozione in tempi stretti. Uno di loro ha già una nuova famiglia e l’altro sarà affidato a breve. Resta il fatto che questi episodi sono incredibili e che fortunatamente con l’inasprimento delle sanzioni decise dal Governo, già da ora coloro che sono responsabili di maltrattamenti o di un abbandono, sia che l’animale sia di loro proprietà, sia negli altri casi, rischiano multe salatissime e conseguenze penali. Adesso non si scherza più».

Nel frattempo l’associazione organizza per la serata di sabato 14 giugno l’evento “Astrogatti”, alle 20 nella sala dell’oratorio Cuore Immacolato di Maria. Per l’occasione lo chef del ristorante Paleosette di Arona, Ferdinando Moia, cucinerà una cena vegetariana e non mancheranno momenti dedicati all’astrologia. Il ricavato servirà per le spese veterinarie e l’acquisto di cibo per i mici di cui l’associazione si occupa. Il contributo richiesto è di 25 euro e le prenotazioni sono da effettuare entro il 10 giugno ai numeri 392.3251783 o 338.2374430.