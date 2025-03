Corso gratuito di difesa personale a Castelletto Ticino con Claudio Alberton

Alla palestra Vecchia Maniera di Castelletto Ticino sono in corso le lezioni di difesa personale gratuite con il maestro Alberton.

Il corso

"Da oltre 30 anni insegno sport da combattimento e difesa personale collaborando anche con il Sindacato di polizia - racconta Alberton - Nel 2012 mi trasferisco da Milano a Castelletto e inizio a collaborare con la palestra Vecchia Maniera.

Già dallo scorso anno abbiamo attivato un corso gratuito di difesa personale il mercoledì dalle 18 alle 19 con una ventina di persone. Per chi invece vuole fare una lezione in più c'è la possibilità del lunedì dalle 18 alle 19.15. Nel corso cerco di insegnare la prevenzione e delle basi per potersi difendere nelle varie situazioni".

Per informazioni e adesioni 3332656969