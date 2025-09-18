Convegno CER Roero – Arona: come risparmiare sulle bollette

Il Comune di Arona, in collaborazione con CER Roero, organizza un secondo incontro pubblico dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili e alle opportunità di risparmio energetico per famiglie, enti e imprese.

Sabato 20 alle ore 10:30 nell’aula magna del comune

Durante il convegno sarà presentato il nuovo Direttivo CER – Arona e verranno illustrati gli aspetti teorici e pratici del risparmio energetico derivante dall’adesione alla Comunità Energetica. Sarà inoltre possibile porre domande e confrontarsi con esperti del settore.

Grande soddisfazione da parte del Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli: «Il risparmio sulla bolletta della luce è uno dei temi a noi molto caro come amministrazione comunale.

Sabato mattina in Aula Magna presentiamo i vantaggi di aderire ad una Comunità Energetica pubblica dove guadagnano tutti: i cittadini che hanno un impianto fotovoltaico, i cittadini che non ce l’hanno e il Comune, ma anche associazioni, enti di ogni tipo, anche religiosi, artigiani e commercianti. Sabato presenteremo anche il grande impegno di cinque cittadini che gratuitamente faranno conoscere ad altri cittadini del territorio come “guadagnare” sulla spesa della luce. Vi chiediamo di partecipare numerosi, in quanto aderire alla Comunità Energetica Arona-Roero fa bene a tutta la città!».

Un’occasione importante per conoscere da vicino le opportunità concrete di un futuro più sostenibile e conveniente: l’appuntamento è per sabato 20 settembre alle ore 10.30 nell’Aula Magna del Comune di Arona.