Contributi alle famiglie degli alunni aronesi iscritti alla Giovanni XXIII per i bus di linea

La Giunta Comunale ha previsto un contribuito alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado Giovanni XXIII nell’anno scolastico 2024/25 che necessitino del servizio di trasporto con bus di linea, purché residenti in Arona.

I dettagli

Il contributo è variabile in base alla fascia Isee di appartenenza tenendo conto di una franchigia analoga alla tariffa applicata per il servizio di trasporto scolastico con scuolabus comunale. Per usufruire del contributo è necessario inoltrare apposita domanda entro il 31/05/25 tramite modulo, corredato da documento di identità in corso di validità. Le modalità di presentazione sono le seguenti: - a mezzo mail a: protocollo@comune.arona.no.it - di persona presso l’Ufficio Istruzione: da lunedì a venerdì, dalle 9,30 alle 12,30; martedì e giovedì anche dalle 17 alle 18.

Maggiori dettagli e criteri di accesso al contributo sono reperibili sul sito del comune all'indirizzo www.comune.arona.no.it