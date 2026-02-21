Continua la decrescita della popolazione aronese: 13.720 residenti al 31 dicembre 2025

Sono lontani gli anni in cui si passavano i 14mila residenti: da orami 9 anni si è stabili a una cifra inferiore e il 2025 non è stato da meno. La popolazione residente al 1 gennaio 2025 infatti era di 13.796 unità di cui 6406 maschi e 7390 femmine. Nel corso del 2025 sono nati 51 bambini, 33 femmine e 18 maschi. Sono decedute 198 persone, 108 femmine e 90 maschi. Il saldo naturale, ovvero la differenza tra nascite e morti, è stato quindi di -147 unità.

L’analisi in numeri

Gli immigrati totali sono stati 646, mentre emigrati e altri cancellati 575. Il saldo migratorio è stato quindi positivo per 71 unità ma il saldo demografico è risultato in negativo per 76 in quanto la popolazione residente in città al 31 dicembre 2025 è stata di 13.720 persone di cui 6367 maschi e 7353 femmine. Gli stranieri residenti sono 1619: 689 maschi e 930 femmine. Le famiglie registrate sono 6983 mentre nel 2025 ci sono stati 36 matrimoni civili e 18 religiosi mentre una sola unione civile.

Le fasce d’età

Per quanto riguarda la distribuzione per fasce d’età i residenti dai 0 ai 18 anni nel 2025 risultano 1825, di cui 923 maschi e 902 femmine, e rappresentano il 13,30% del totale. I residenti dai 19 ai 64 anni sono 7551 di cui 3670 maschi e 3881 femmine, con il 55,04% del totale e i residenti fino ai 99 anni sono 4333 di cui 1771 maschi e 2562 femmine con il 31,58% del totale.

Gli ultracentenari sono 11, 3 uomini e 8 donne, 0,08% del totale.

Per quanto concerne la popolazione straniera, il totale è di 1619: i comunitari sono 308 di cui 126 maschi e 182 donne mentre gli extracomunitari sono 1311 di cui 563 uomini e 748 donne rappresentando l’11,80% sul totale della popolazione residente.

La nazionalità con maggiori residenti ad Arona è quella ucraina con 305 persone di cui 81 maschi e 224 femmine.

A seguire la nazionalità albanese con 242 residenti di cui 123 maschi e 119 femmine. 144 sono i rumeni con 62 maschi e 82 femmine. Poi 112 di nazionalità marocchina con 49 maschi e 63 femmine. 107 sono i cinesi residenti di cui 51 maschi e 56 femmine. 62 sono i russi di cui 22 maschi e 40 femmine. 53 rappresentanti per la nazionalità senegalese con 27 maschi e 26 femmine.

Ad Arona c’è anche una donna taiwanese, una thailandese, una ungherese, un uomo siriano, una donna paraguayana, una neozelandese, una macedone, un uomo del Lussemburgo, una donna kirghiza e una kazaka; un uomo kenyota, uno iracheno e una indonesiana.

Il confronto negli ultimi 11 anni

E’ possibile anche fare un raffronto degli ultimi 11 anni di andamento demografico ad Arona che evidenzia una lenta discesa.

Nel 2015 la popolazione residente in città era di 14.152 unità, nel 2016 14.114, nel 2017 la prima volta sotto i 14mila: 13.966. Nel 2018 i residenti erano 13.952, nel 2019 13.894, nel 2020 erano 13.944. Nel 2021 i residenti erano 13.818 mentre nel 2022 13.861. Nel 2023 erano 13.853 e nel 2024 13.796.

A chiudere, come detto, i 13.720 residenti dello scorso anno. Due curiosità: l’ultimo anno con i nuovi nati in tripla cifra è stato il 2015 con 114 bimbi (sono stati appena 51 nel 2025).

Gli stranieri invece sono in crescita: nel 2015 erano 1477, 1508 nel 2019 e 1619 nel 2025.

Si precisa che i dati sono ufficiosi in quanto rappresentano il risultato matematico dei movimenti di cancellazione ed iscrizione nell’anagrafe di questo Comune.

Il dato ufficiale verrà comunicato durante l’anno dall’Istat, che determinerà la popolazione ufficiale per il Comune di Arona.