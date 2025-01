Consiglio comunale Arona, approvato il Dup: "Nessun aumento dei tributi"

Approvato il DUP 2025-2027: nessun aumento delle tariffe per famiglie con difficoltà economiche (mensa, scuolabus, disabili, assistenza per anziani e nido), oltre che nessun aumento dei tributi Imu, Irpef e Tari.

Consiglio comunale Arona

Approvato senza nessun voto contrario sia il DUP, il Documento Unico di Programmazione, sia il bilancio 2025-2027. La seduta di consiglio comunale di lunedì 13 gennaio si è aperto con la presentazione da parte del Sindaco, On. Alberto Gusmeroli, del DUP 2025-2027 e del bilancio di previsione 2025-2027: "E' doveroso ringraziare gli Assessori, i Consiglieri, i Dipendenti Comunali e la Polizia Locale, nonché tutte le associazioni aronesi per il grandissimo lavoro a favore della città e ricordare che il DUP e il bilancio che abbiamo approvato non prevede, per il quindicesimo anno consecutivo, nessun aumento delle tariffe alle famiglie per mensa, scuolabus, assistenza domiciliare agli anziani e ai diversamente abili, come nessun aumento del nido, del pre e post scuola - spiega il Sindaco Alberto Gusmeroli -. Allo stesso modo gli oneri di urbanizzazione per il quindicesimo anno non finanziano la spesa corrente, ma le spese per investimenti. Come ogni anno dal 2010, nessun nuovo debito è stato contratto per finanziare gli investimenti che invece si sostengono con contributi dallo Stato, Regione, Fondazioni o fonti proprie comunali".

Record nel pagamento dei fornitori del Comune: undici giorni medi.

Attenzione alla qualità e quantità dei servizi, con particolare riferimento alle situazioni fragilità. Sostegno a tutti i servizi di welfare erogati dal Comune. Aumento del sostegno al Pre-Post scuola e centri estivi.

Realizzazione di tante opere pubbliche: nuova Palestra, Parcheggio di via Torino, marciapiede di via Gran Sasso, nuova Passerella ferrovia, lavori nelle scuole e molto altro.

Un nuovo programma eventi: per tutti i gusti, le età e l’ampliamento a più zone della città.

Confermati tutti gli incentivi comunali

• per l’acquisto di bici elettriche,

• per togliere l’amianto dai tetti,

• per riaprire negozi chiusi (incentivo anche nazionale),

• per ridurre le barriere architettoniche.

Attenzione massima al consumo di territorio preferendo come sempre le riqualificazioni di immobili abbandonati. Attenzione all’ambiente e prevenzione e cura dei corsi d’acqua.

"L'approvazione senza alcun voto contrario sia del DUP che del bilancio preventivo è un chiaro segno che abbiamo lavorato e stiamo lavorando bene anche per le minoranze - conclude il Sindaco Gusmeroli. Dei 18 emendamenti presentati dalla minoranza, cinque li abbiamo approvati, quattro sono stati ritirati perché convinti delle nostre repliche e spiegazioni, uno inammissibile, mentre otto sono stati respinti perché considerati già inclusi nel DUP, oppure non condivisibili. Inizia benissimo il 2025!".

Marina Grassani, Vicesindaco e Assessore al Welfare e Pari Opportunità, ha illustrato vari progetti sociali in corso: Asili nido: aumento dei bambini da 60 a 62, con la possibilità di arrivare a 66, previa realizzazione di interventi strutturali.

Anziani: avviato uno sportello di facilitazione digitale e ampliato il servizio di ginnastica dolce.

Disabilità: potenziato il progetto "week end di autonomia" e aggiornato il piano per la gestione dei bisogni urgenti delle persone con disabilità.

Minori e Famiglie: avviato il progetto “Promozione della genitorialità positiva” e iniziative per favorire la partecipazione gratuita dei minori ad attività sociali e culturali.

Educazione Finanziaria: corso gratuito organizzato per migliorare la gestione economica di utenti dei servizi socio-assistenziali.

Attività per Adulti e Senior: continuano le iniziative di aggregazione sociale, come le “Domeniche al Palagreen” che hanno riscontrato un grande successo.

Pari Opportunità: progetti nelle scuole per promuovere il rispetto reciproco tra i giovani.

Monica Mazza, Assessore al Bilancio, ha presentato il bilancio previsionale 2025-2027: un bilancio positivo con riduzione dell'indebitamento e nessun aumento delle Tariffe alle famiglie. Sostegno alle famiglie in difficoltà e progetti infrastrutturali, come il PAESC e il PEBA, per rendere Arona più sostenibile e accessibile. Finanziamenti per le micro e piccole imprese locali e contributi per l’imprenditoria giovanile. Protocollo con la Protezione Civile per le attività dei

volontari e ampliamento sede Aib di Montrigiasco.

Monica D'Alessandro, Assessore all'Educazione all'interno delle competenze del DUP specifica: "Centri estivi: riconferma del contributo alle famiglie, incrementato al 30% (20% gli anni precedenti). Le attività si estenderanno per 12 settimane (anziché 6) per i bambini tra 6 e 14 anni.

Saranno previsti contributi anche per la fascia materna, con requisiti legati al tetto ISEE e contributi settimanali, sostenendo le fasce più deboli. Riunioni con gli organizzatori dei centri estivi per stabilire le date e i periodi più idonei.

Pre - post scuola: modifica dell'atto indirizzo, stiamo lavorando per modificare struttura tariffaria.

Spazi pubblici: Verde, potenziamento e ripristino aree verdi con riqualificazione aree urbane. Sostegno alle scuole: Continuano i finanziamenti a progetti scolastici per migliorare l'offerta formativa e supportare insegnanti e alunni nel percorso di apprendimento.

Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio: interventi sui tombini stradali e caditoie per la prevenzione di allagamenti.

Messa in sicurezza corsi d’acqua: Approvato il progetto per la manutenzione del torrente Vevera, con taglio della vegetazione e ripristino del flusso idrico, finanziato dalla Regione.

Potenziamento e ripristino del verde.

Riqualificazione di via Vittorio Veneto: riqualificazione del verde sui marciapiedi, creazione di uno spazio verde nell'intersezione con via San Luigi.

Lavori ordinari e straordinari, sostituzione piante malate e non curabili. Parco giochi via Grigioni: Nuova area giochi, con giochi inclusivi realizzati in parte con plastica riciclata, panchine e una fontanella. I lavori partiranno tra febbraio e marzo. Nuovo parco giochi in via Cadorna: in fase di acquisizione per la realizzazione di un'altra area giochi.

Monitoraggio Infrastrutturale: rilevazione degli allacciamenti fognari non a norma. È in corso un importante lavoro di mappatura e verifica degli allacciamenti abusivi, in particolare in via SanLuigi, utilizzando tecnologie avanzate come robottini e droni".

Davide Casazza, Assessore alla Conservazione dei Beni Storici, ha presentato i progetti di restauro per il 2025:

Restauro dell' edicola di Mercurago e del monumento partigiano, Valorizzazione della Rocca Borromea e dei percorsi storici, Ristrutturazione del lavatoio di Mercurago.

Alessandra Marchesi, Assessore allo Sport, Cultura e Turismo, ha delineato le iniziative turistiche e culturali: "Eventi tutto l’anno: Arona punta a diventare una destinazione turistica vivace in ogni stagione, con un’attenzione particolare anche ai periodi tradizionalmente meno frequentati.

Innovazione e sostenibilità: spazio a iniziative sostenibili e creative, con una reinterpretazione delle festività natalizie attraverso nuovi allestimenti.

Infrastrutture potenziate: ampliamento e valorizzazione della pista ciclabile e dei sentieri per una città più accessibile e fruibile in ogni sua parte.

Sinergia locale: collaborazione stretta con associazioni del territorio per garantire eventi di alta qualità.

Queste iniziative rafforzano l’immagine di Arona come meta turistica dinamica e attenta al benessere della comunità e dei visitatori. L’Amministrazione Comunale di Arona si impegna a rendere la città più inclusiva, sostenibile, e

attrattiva, con particolare attenzione al benessere sociale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale".