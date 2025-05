Concluso con successo il primo Festival della sostenibilità ambientale ad Arona

Si è concluso con grande entusiasmo e partecipazione, il Primo Festival della Sostenibilità Ambientale promosso dall’Amministrazione Comunale di Arona, un evento di tre giorni dedicato alla sensibilizzazione ambientale, alla cittadinanza attiva e alla promozione di stili di vita sostenibili.

L'evento

“La Tre giorni” di manifestazione ha coinvolto moltissimi cittadini, associazioni, studenti e volontari in una ricca serie di appuntamenti: laboratori educativi con le scuole, incontri con esperti sul tema della Comunità Energetica Rinnovabile, iniziative di pulizia urbana e attività all’aria aperta. Momento clou del festival è stata la Giornata Ecologica di sabato 10 maggio, che ha visto numerosi gruppi di volontari impegnati nella pulizia di Arona e delle sue frazioni, con il coinvolgimento di oltre venti associazioni locali.

Grazie ai ragazzi Enaip Arona che con il loro progetto Ribiciclo hanno dato slancio alla visione di una città più ciclabile e attenta all’ambiente. Grazie alla Concessionaria Astra, sempre in prima linea con i suoi veicoli elettrici: innovazione a portata di città. Grazie a Fiab Felici in Bici che ha accompagnato e “supportato", insieme a Circo Clap, il percorso dei più giovani e dei piccoli che si sono cimentati nella Gimkana del riciclo, dimostrando cosa vuol dire fare rete. Grazie a Marco Ruga, che con i suoi veicoli avveniristici ci ha proiettato nel mondo della mobilità sportiva sostenibile e del campionato mondiale Trofeo Italia HPV che ospiteremo a luglio.

A chiudere il festival, domenica, è stata la coloratissima "Biciclettata in Fiore", un’allegra pedalata con partenza da piazza del Popolo e arrivo in largo Vidale, con biciclette decorate con fiori e materiali naturali. L’evento ha unito famiglie, bambini e appassionati di mobilità sostenibile in un clima di festa e condivisione, portando un messaggio chiaro: la sostenibilità passa anche dalle scelte quotidiane.

L’Amministrazione Comunale esprime la propria soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa: «Questo festival rappresenta un momento prezioso di partecipazione e consapevolezza - dichiara il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli -. Ringraziamo di cuore tutte le associazioni, i volontari, le scuole e i cittadini che hanno contribuito al successo di queste giornate. Insieme, abbiamo dimostrato quanto sia importante prendersi cura del nostro territorio, ogni giorno. Un ringraziamento particolare anche a Davide Zanchi del Centro Commerciale San Martino di Novara e Presidente della Croce Rossa Arona - Lesa che ha omaggiato tutti i partecipanti dei coloratissimi zainetti.»