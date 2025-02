Conclusi i lavori di restauro conservativo in Villa Soranzo a Varallo Pombia

"Possiamo finalmente dire che i lavori di restauro conservativo in Villa Soranzo - finanziati con i fondi del Comune, della Regione Piemonte e del Ministero della Cultura - sono giunti al loro termine". L'annuncio da parte dell'amministrazione comunale di Varallo Pombia.

Villa Soranzo

"Dopo la conclusione dei lavori delle restauratrici nel cortile interno (che hanno riguardato – come anticipavamo – le cornici e i portoni) è stata installata tutta l’illuminazione, sia interna che esterna. Quella esterna, nello specifico, è stata realizzata posizionando le luci in modo tale che le stesse valorizzassero i dettagli pittorici della facciata e garantendo l’adeguata luminosità – la sera – di tutto il cortile. La Pinacoteca ora è un luogo completamente accessibile anche a persone con disabilità ed è un luogo pronto ad ospitare di nuovo mostre ed eventi culturali. Alcuni accorgimenti ancora legati all’arredo e saremo pronti per il 29 marzo, giorno in cui è già stato programmato il primo evento ufficiale con l’inaugurazione dei locali rinnovati.

Ribadiamo nuovamente che tutto questo è stato possibile non solo grazie allo sforzo del Comune con proprie risorse pari a 200 mila euro circa ma anche grazie al grande supporto della Regione Piemonte con propri fondi pari a più di 500 mila euro e all’impegno del Ministero della Cultura per altri 100 mila".