“Colombo e le avventure oltre l’oceano”: centro estivo a Comignago

Sta per salpare il centro estivo “Colombo e le avventure oltre l’oceano”: a Comignago, dal 1 luglio all’8 agosto e poi dal 1 al 5 settembre, un viaggio immaginario che parte dalle imprese di Cristoforo Colombo per trasformarsi in un’avventura straordinaria fatta di scoperte, giochi, laboratori e tante nuove amicizie.

I dettagli

"Per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria, ogni giornata sarà un capitolo nuovo, tra isole misteriose, rotte da tracciare e creature fantastiche da incontrare. Il tutto accompagnato da educatori esperti, in un ambiente sicuro, allegro e stimolante.

Le attività sono pensate per coinvolgere e far crescere i bambini in modo divertente e creativo: giochi d’acqua, laboratori espressivi, giochi logici, esperienze nella natura e tanto movimento.

Hai figli piccoli e cerchi un luogo dove possano divertirsi e imparare? Vuoi offrire loro settimane ricche di esperienze, in un contesto organizzato e di qualità?" dicono gli organizzatori.

Le iscrizioni sono aperte, i posti limitati.

Info e contatti:coop@gnomiefolletti.euTel. 349 5502377