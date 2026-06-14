Chiusura in vista per il ponte di Castelletto: ma sarà possibile passare a piedi o in bici

Emergono nuovi dettagli riguardo alla prevista chiusura del ponte di ferro che divide Castelletto Ticino da Sesto Calende.

Castelletto continua a discutere riguardo alla prevista chiusura del ponte

La chiusura del ponte di ferro tra Castelletto Ticino e Sesto Calende è in programma per le giornate dal 20 al 27 luglio. Come era accaduto anche in passato, il ponte di ferro che collega le due sponde del Ticino tra Castelletto e Sesto Calende, dovrà rimanere chiuso per consentire a Rfi di effettuare i lavori di consolidamento sulla struttura.

La lettera congiunta dei due sindaci

i due Comuni hanno deciso di mobilitarsi per tempo e di chiedere a Rfi alcune misure compensative per ridurre i disagi per i residenti e per i numerosi turisti che sono attesi in quel periodo. “Da ciò che ci è stato detto – spiega il sindaco castellettese Massimo Stilo – in quella settimana sarà condotto un intervento di manutenzione straordinaria e di consolidamento strutturale del ponte. Ci sarà un blocco totale del traffico ferroviario su quel tratto e gli operai andranno a intervenire sui giunti metallici e i cavi del ponte. Trattandosi di un periodo particolarmente importante dal punto di vista turistico, con la collega di Sesto Calende Elisabetta Giordani abbiamo chiesto subito alcune misure per mitigare i disagi. Abbiamo scritto una lettera congiunta a Rfi in cui chiediamo alla società di garantire la gratuità del transito autostradale tra i caselli di Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino; predisporre e finanziare integralmente una segnaletica temporanea bilingue (italiano e inglese), chiara e capillare, per informare correttamente cittadini e visitatori sulle chiusure e sui percorsi alternativi; sostenere integralmente i costi di un necessario collegamento fluviale tra le due sponde del Ticino durante il periodo di chiusura”.

L’obiettivo è quindi quello di dirottare sull’autostrada il traffico ordinario che quotidianamente impegna il ponte tra Piemonte e Lombardia. In questo modo, come già era avvenuto qualche anno fa, sarebbe possibile percorrere gratuitamente il tratto autostradale tra Castelletto Ticino e Sesto Calende, senza interrompere i lavori sul ponte e senza ostacolarli.

Sarà possibile passare in bici e a piedi

“Chiaramente questi lavori sul ponte comporteranno dei disagi per residenti e turisti – conclude il sindaco – ma sono necessari e personalmente preferisco che vengano effettuati un po’ alla volta, con periodi di chiusura limitati e stabiliti con largo anticipo. Se otterremo le misure di mitigazione richieste potremo dirci soddisfatti. Inoltre ci è stato detto che la chiusura del ponte sarà totale per i treni e i mezzi a motore, ma sul marciapiede che passa accanto alla carreggiata sarà comunque consentito il passaggio di pedoni e biciclette”.