Chiuso per una notte il casello di Arona sulla A26

A26, chiude per una notte il casello di Arona. Sulla Genova Voltri-Gravellona Toce sono previsti lavori di manutenzione che comporteranno la chiusura temporanea del casello di Arona.

Lo ha comunicato Autostrade per l’Italia, spiegando che l’intervento riguarda le barriere di sicurezza e sarà effettuato in orario notturno per ridurre al minimo i disagi al traffico.

Chiusura nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre

La stazione di Arona sarà chiusa in uscita per chi proviene da Genova, dalle ore 22:00 di martedì 30 settembre alle 6 di mercoledì 1 ottobre.

La misura è necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di manutenzione.

Le alternative per gli automobilisti

Durante l’orario di chiusura, gli automobilisti diretti ad Arona e in arrivo da Genova potranno utilizzare i caselli alternativi di Borgomanero o Castelletto Ticino, situati sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Autostrade per l’Italia invita gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica in loco e a pianificare il viaggio con anticipo, considerando eventuali allungamenti dei tempi di percorrenza.