Chiude l'associazione Noi con Loro Onlus Arona

"Sono stato costretto a chiudere la mia associazione". E' con molto rammarico che Donato Scircoli, presidente della onlus Noi con Loro Arona racconta la sofferta quanto obbligata decisione di fermarsi.

Le motivazioni

Noi con loro, infatti, si occupa da anni dell'accoglienza di bambini provenienti dalla Bielorussia: purtroppo, a causa, della guerra i piccoli non possono più uscire dal loro paese. "Il 29 novembre ho dovuto cessare tutte le nostre attività - racconta Scircoli - L'associazione era nata il 24 gennaio del 2008 ma il Covid prima e la guerra poi hanno fermato tutti i soggiorni dei bambini bielorussi. Infatti l'ultimo gruppo è venuto ad Arona nel 2019 poi non è stato più possibile. Io sono sempre in contatto con le mie figlie che ho adottato a distanza Irina e Elena, loro abitano proprio al confine con l'Ucraina tra l'altro. Purtroppo non sono ancora riuscito ad ottenere il visto per andare a trovare loro e i miei nipotini".

L'associazione aveva un fondo cassa. "Avevamo circa 4600 euro di fondo - conclude Scircoli - Ho così deciso di devolvere 2mila euro alla Croce Rossa di Arona e 2.600 euro all'Avis: sono due associazioni che mi hanno sempre dato una mano con l'ospitalità dei bambini bielorussi".