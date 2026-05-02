Centri estivi 2026 ad Arona: confermate e rafforzate le agevolazioni per le famiglie

Il Comune di Arona conferma anche per l’estate 2026 le agevolazioni dedicate alle famiglie per la frequenza dei centri estivi, proseguendo una misura già attiva da tre anni e progressivamente rafforzata.

Centri estivi 2026 ad Arona

L’intervento prevede la compartecipazione economica dell’Amministrazione alle rette dei centri estivi cittadini, con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari e facilitare la conciliazione tra tempi di vita e lavoro, garantendo al tempo stesso ai bambini e ai ragazzi opportunità educative e di socialità durante il periodo estivo.

«Siamo orgogliosi di proseguire e consolidare questo provvedimento, giunto ormai al terzo anno – dichiara il sindaco Alberto Gusmeroli –. Il nostro obiettivo è alleggerire concretamente il carico economico delle famiglie residenti, assicurando che i servizi educativi e ricreativi estivi siano accessibili a tutti».

Tra le principali novità confermate per il 2026 c’è la semplificazione delle procedure: non sarà più necessario presentare l’ISEE in fase di domanda, poiché il dato verrà acquisito direttamente dal Comune, velocizzando così l’iter amministrativo.

«Abbiamo continuato a semplificare le procedure, rendendo l’accesso ai contributi più immediato ed efficace», sottolinea l’assessore all’Istruzione Monica D’Alessandro.

Il sostegno è destinato ai residenti con ISEE inferiore a 36.000 euro e con entrambi i genitori lavoratori, salvo casi specifici. Le agevolazioni coprono il periodo giugno-settembre 2026 e prevedono una riduzione del 30% della retta settimanale:

per la scuola dell’infanzia (3-6 anni) con contributo minimo di 45 euro e fino a 10 settimane;

per la scuola primaria e secondaria (6-14 anni) con contributo minimo di 30 euro (ridotto a 15 euro per il part-time) fino a 13 settimane.

Le agevolazioni sono applicabili presso i centri estivi convenzionati del territorio, tra cui Arona Active, Area Libera, Asilo Tre Ponti – Papa Giovanni, Asilo San Giorgio Mercurago (per i già frequentanti), Oratorio di Arona e Oratorio di Mercurago.

Per accedere al beneficio è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito del Comune e consegnarlo al centro estivo scelto al momento dell’iscrizione, allegando un documento d’identità. Sarà poi direttamente la struttura a applicare la riduzione sulla quota dovuta dalla famiglia.

«Si tratta di un aiuto concreto e strutturale alle famiglie aronesi», conclude il sindaco Gusmeroli, «che rafforza il sostegno alla genitorialità e migliora l’organizzazione complessiva del servizio, rendendolo più semplice e immediato».