Cavalcavia di Comignago a senso unico alternato da 8 mesi: l'attesa infinita dei lavori

"A seguito della segnalazione di un ammaloramento di una spalla del ponte, in via precauzionale e in attesa che vengano eseguiti i lavori necessari da parte di F.S., si rende necessario il senso unico alternato regolato da semaforo". Da allora sono passati 8 mesi.

Il punto

Il ponticello che passa sulla rete ferroviaria in via Principale a Comignago, di proprietà di Rfi, è regolato da un semaforo ormai da giugno 2024. Il passaggio con senso unico alternato si era reso necessario in via precauzione per alcuni problemi strutturali del manufatto in capo a Rfi. Dal posizionamento dell'impianto semaforico però nulla è cambiato.

Il sindaco Daniele Potenza, rispondendo a una domanda di un cittadino sui social, aggiorna così sulla situazione.

"Il giorno 12 Giugno 2024 il comune di Comignago aveva segnalato un cedimento di parte di una spalletta del sopracitato cavalcavia. Tempestivamente il giorno 14 Giugno 2024 RFI e Provincia di Novara, dopo un sopralluogo congiunto, decidevano di procedere ad effettuare un senso unico alternato con impianto semaforico per evitare l'aggravamento della spalletta ammalorata.

Considerando l'importanza storica del cavalcavia, RFI procedeva ad effettuare 3 proposte di intervento alla Sovrintendenza. Dopo un'analisi preventiva concordata il 4 Novembre 2024 RFI inviava la proposta a Sovrintendenza, la quale aveva 120 giorni per esaminare e rispondere. Il giorno 12 Dicembre 2024 su mia richiesta ho concordato una video call Rfi- Sovrintendenza- Provincia-Comune per sollecitare l'avanzamento e la progettazione. Facendo presente il disagio provocato dal semaforo soprattutto nelle ore di punta, sollecitavo Sovrintendenza ad esprimere nel più breve tempo possibile un parere sul progetto di Rfi: così ci avevano garantito la risposta nel giro di un mese. Il giorno 9 Gennaio Sovrintendenza ha rilasciato l'autorizzazione a RFI per procedere con delle prescrizioni in merito. Tali prescrizioni sono state riesaminate nuovamente e appena saranno concordate, la ditta appaltatrice incaricata da RFI è già pronta ad eseguire il lavoro di consolidamento della spalletta. Comprendiamo il disagio ma era doveroso segnalare un problema che per anni è stato trascurato e monitorato in maniera superficiale.

La sicurezza al primo posto: a breve, speriamo, inizieranno i lavori".