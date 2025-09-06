Castelletto Ticino: premio speciale “alla Norma”

In occasione della presentazione ufficiale di “Castelletto in festa” il sindaco Massimo Stilo aveva promesso una sorpresa speciale per la serata di sabato 30.

La sorpresa

E in effetti, dopo le premiazioni degli atleti castellettesi è arrivato il momento di un riconoscimento molto gradito. In piazza Matteotti, il primo cittadino, il suo vice Vito Diluca e il dirigente comunale Lorenzo Maffioli hanno consegnato un riconoscimento a Norma Mattaini – per i castellettesi semplicemente “la Norma” – storica commerciante del centro. «Premiamo una grande donna – hanno detto Stilo, Diluca e Maffioli – siamo andati a cercare negli archivi comunali e abbiamo rintracciato il documento con il quale veniva segnalata l’apertura di un negozio di vendita al dettaglio in piazza, quello che Norma aprì insieme alla madre.

Era il 1960. Ancora oggi quella cartoleria è un punto di riferimento. Quando ci è capitato di avere bisogno di qualche articolo abbiamo sempre trovato dalla Norma tutto ciò che cercavamo. Lei è sempre la prima ad aprire il negozio la mattina e a spazzare la porzione di marciapiede davanti alla sua attività. Siamo fieri e onorati di poterle dedicare una targa a nome di tutti i castellettesi». La donna è stata omaggiata anche con un mazzo di fiori e con un applauso scrosciante da parte della piazza.