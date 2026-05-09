Castelletto Ticino patrocinerà il prossimo “Gidro d’Italia”, il Giro in idrovolante

C’è anche il Comune di Castelletto Ticino tra i promotori e patrocinatori del prossimo “Gidro d’Italia”, una manifestazione nazionale che celebra la bellezza degli idrovolanti e dell’aviazione.

Castelletto dietro le quinte del Gidro d’Italia

C’è anche il Comune di Castelletto tra gli organizzatori del prossimo “Gidro d’Italia”, il secondo giro del Belpaese in idrovolante. Dopo il grande successo del 2025, quest’anno l’originale tour aereo si svilupperà in due momenti per un totale di tredici tappe: le prime quattro tappe si svolgeranno da Sesto Calende (Varese) a Trieste nei giorni dal 23 al 30 maggio, mentre le successive nove tappe collegheranno il Lago Trasimeno con Gallipoli (Lecce) dal 5 al 13 settembre. Parteciperanno in totale almeno 12 velivoli idrovolanti anfibi ultraleggeri e aerei di aviazione generale, provenienti da tutta Italia e anche da Svizzera, Austria e dall’area del Mediterraneo.

Il patrocinio condiviso con Sesto Calende

La manifestazione è organizzata dall’associazione Aviazione Marittima Italiana, con la collaborazione di Aeronautica Militare, Associazione Arma Aeronautica-Aviatori d’Italia, Associazione Trasvolatori Atlantici e Associazione Pionieri dell’Aeronautica e con il supporto del Gruppo Caroli Hotels. Il Comune di Castelletto ha offerto alla manifestazione il proprio patrocinio, insieme a quello della vicina Sesto Calende.

Il programma è stato presentato in conferenza a Roma

Le principali novità della manifestazione sono state presentate nei giorni scorsi in conferenza stampa alla Casa dell’Aviatore di Roma, dove era presente anche il sindaco Massimo Stilo. l programma della prima tratta di volo del Gidro 2026 prevede la partenza sabato 23 maggio da Sesto Calende sul Lago Maggiore, per raggiungere prima il Lago di Como, poi Desenzano sul Garda e arrivare sabato 30 maggio a Trieste. La seconda tratta prevede invece la partenza sabato 5 settembre dal Lago Trasimeno per poi toccare nell’ordine Orbetello (Grosseto), Lago di Bracciano (Roma), Cagnano Varano (Foggia), Bari, Brindisi, Taranto, Galatina (Lecce) e arrivare infine domenica 13 settembre a Gallipoli. Nelle varie tappe, saranno organizzate numerose iniziative, tra cui conferenze e mostre a carattere aeronautico, proiezione di documentari, incontri con autorità locali e scuole, voli promozionali e anche degustazioni di specialità enogastronomiche salentine a cura della Dispensa di Caroli.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.gidroditalia.it, www.aviazionemarittimaitaliana.it, sulla pagina Facebook del Gidro d’Italia e sul canale Youtube dell’Aviazione Marittima Italiana.